FCN Heimsieg gegen Albeck

Wie erwartet agierte Albeck zu Beginn aus einer massierten Abwehr. Trotzdem hatte der FCN die ersten Chancen. Allerdings zweimal knapp am Tor vorbei schossen Gerwin Ulmer und Sebastian Häge (6., 22.). Aber nach einer knappen halben Stunde drang Sebastian Häge mit Tempo in den Strafraum ein, wurde umgerissen, entsprechend Foulelfmeter. Dabei scheiterte allerdings Gerwin Ulmer am Albecker Torhüter. Bis zur Halbzeit noch diverse Halbchancen, es war aber alles im Allem nicht zwingend genug. Chancen für die Gäste waren bis dahin nicht zu verzeichnen.

Allerdings direkt nach Wiederbeginn eine sehr gute Konterchance für Albeck, die jedoch Torhüter Fabio Kießling zu Nichte machen konnte. Dann in der 50. Minute die Führung: nach Freistoß aus dem Halbfeld und Kopfballverlängerung von Mark Junginger in den Strafraum schaltete Sebastian Häge am schnellsten und köpfte ins lange Eck ein. In der 65. Minute dann das 2:0 wiederum durch Sebastian Häge, als Albeck nach einem FCN-Eckball den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, wurde dieser sozusagen reingewürgt. Allerdings versteckte sich der Gegner nicht und kam auch zu einer guten Möglichkeit in der 70. Minute, die vielbeinige FCN-Abwehr konnte jedoch größeren Schaden abwenden. Als aber Gerwin Ulmer in der 76. Minute per Kopfballbogenlampe nach Flanke von Sebastian Häge das 3:0 markierte, war das Spiel entschieden. Den Schlusspunkt mit dem 4:0 setzte dann wiederum Sebastian Häge mit seinem dritten Treffer per Direktabnahme nach Freistoß in den Strafraum vom frisch eingewechselten Jannik Leibing.

Gegen nach vorne harmlose, aber bis zum Schluss kämpfende Gäste gab es einen auch in der Höhe verdienten Erfolg. Wobei in der ersten Halbzeit inklusive verschossenem Foulelfmeter die zündenden Ideen fehlten, im zweiten Durchgang wurde es nach der frühen Führung etwas einfacher.