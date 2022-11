FCN Heimniederlage gegen Staig

Gegen den Spitzenverein SC Staig verlor der FC Neenstetten zu Hause deutlich und verdient mit 0:3.

In der ersten Viertelstunde passierte nicht viel, die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Dann aber in der 17. Minute eine klare Möglichkeit, die aber Torhüter Kim Schnaitmann hervorragend vereitelte. Drei Minute später aber verletzte er sich bei einer Abwehraktion an der Schulter und musste ausgetauscht werden. Nach einem Eckball für Staig rettete Gerwin Ulmer auf der Torlinie und verhinderte somit die Gästeführung. Die einzige FCN-Möglichkeit im ersten Durchgang hatte Patrick Niederberger, doch er verzog den Schuss aus halblinker Position. Torlos ging es in die Halbzeitpause, die Gäste hatten das Spiel bestimmt, konnten aber bis dahin die FCN-Abwehr nicht entscheidend überwinden.

Sehr zerfahren kamen die FCN-Akteure aus der Pause, dies spiegelte sich auch in den Torchancen wider. Torhüter Abdullah Esen verhinderte in der 50. Minute mit Glanzparade die Staiger Führung. Kurz darauf ein Lattenschuss der Gäste – es war abzusehen bis die Gästeführung eintritt. So war es dann auch in der 55. Minute: ein langer Ball von links konnte nicht geklärt werden, am langen Eck wartete der Staiger Torjäger und vollendete ohne Mühe zum 0:1. Jetzt wollten die Gäste mehr und dem FCN fiel es schwer von hinten heraus einen ordentlichen Spielaufbau zu Stande zu bringen. Dann doch noch die Möglichkeit auszugleichen, aber Florian Wachter scheiterte in der 75. Minute aus kurzer Entfernung am Torhüter. Ein Ballverlust an der Mittellinie drei Minuten später bedeutete nach langem Ball das 0:2. Es war dann eigentlich gelaufen. Staig setzte aber noch einen drauf und erzielte, allerdings aus klarer Abseitsposition, in der 85. Minute den Endstand.

Am Schluss siegten die Gäste klar und verdient, hatten die bessere Spielanlage und das bessere Passspiel und kamen in der zweiten Halbzeit zu vielen auch ungenutzten Chancen. Das bedeutet für den FCN ein Überwintern auf einem Abstiegsplatz und sich gut für den kommenden Abstiegskampf in der Rückrunde vorzubereiten.