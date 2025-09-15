FCN Heimniederlage gegen Söflingen

Eine etwas unerwartete Heimniederlage musste der FC Neenstetten nach frühem 0:2-Rückstand gegen die TSG Söflingen einstecken.
Kurioser Beginn im Heimspiel gegen die Ulmer Vorstädter. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da stand es schon 0:1. Eckball, Kopfball, Tor – man war nicht aufmerksam genug. Und nach guten 6 Minuten eine Kopie, es stand 0:2. Dazwischen aber eine klare Kopfballchance zum Ausgleich für Mark Junginger – am Tor vorbei. Ein 2-Tore-Rückstand waren eine schwere Hypothek für das restliche Spiel. Söflingen zog sich zurück, verteidigte mit 10 Mann in der eigenen Hälfte, der FCN drückte aufs Tempo, das Spiel bekam eine kämpferische Note. Aber die klaren Torchancen blieben vorerst aus. Doch Gerwin Ulmer brach in der 27. Minute den Bann. Erst wurde sein Schuss vom Torwart abgewehrt, aber im Nachsetzen brachte er ihn noch über die Linie zum Anschlusstreffer, der Hoffnung gab. Aber bis zu Halbzeit war kein Durchkommen mehr.
Weiterhin massiv in der eigenen Hälfte stand Söflingen zu Beginn der zweiten Halbzeit. Doch die FCN-Möglichkeiten häuften sich. Innenpfosten bei einem Freistoß von Sebastian Häge, Kopfballchancen von Häge und Mark Junginger, die eigentlich den Ausgleich hätten bedeuten sollen. Jedoch ein kalter Konter der Gäste brachte in der 64. Minute das 1:3. Das war erstmal ein Schock, so dass in den Folgeminuten nicht mehr sehr viel ging. Jedoch gegen Ende des Spiels häuften sich die Chancen wieder, sogar in der Nachspielzeit hatte man noch Möglichkeiten zumindest den Ausgleich zu erreichen. Aber lediglich ein Foulelfmeter von Jannik Leibing in der 6. Minute der Nachspielzeit traf ins Schwarze.
An dem frühen 2-Tore Rückstand hatte man gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste das ganze Spiel über zu zehren. Letztendlich gab es Chancen genug für einen Sieg, aber an diesem Tag war man einfach nicht effektiv genug.
Aufstellung:
Luca Fritsche, Nico Müller, Vitali Lasarev, Alexander Schrag, Christoph Reichardt (46. Robert Fiedler), Tom Schneider (71. Marcel Wiesner), Jannis Hauser, Gerwin Ulmer, Sebastian Häge, Jannik Leibing, Mark Junginger(83. Joshua Frey)
Am kommenden Sonntag, 21.09. ist der FC Neenstetten um 15Uhr zu Gast beim SV Oberelchingen.