FCN Heimniederlage gegen Söflingen

Eine etwas unerwartete Heimniederlage musste der FC Neenstetten nach frühem 0:2-Rückstand gegen die TSG Söflingen einstecken.

Kurioser Beginn im Heimspiel gegen die Ulmer Vorstädter. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da stand es schon 0:1. Eckball, Kopfball, Tor – man war nicht aufmerksam genug. Und nach guten 6 Minuten eine Kopie, es stand 0:2. Dazwischen aber eine klare Kopfballchance zum Ausgleich für Mark Junginger – am Tor vorbei. Ein 2-Tore-Rückstand waren eine schwere Hypothek für das restliche Spiel. Söflingen zog sich zurück, verteidigte mit 10 Mann in der eigenen Hälfte, der FCN drückte aufs Tempo, das Spiel bekam eine kämpferische Note. Aber die klaren Torchancen blieben vorerst aus. Doch Gerwin Ulmer brach in der 27. Minute den Bann. Erst wurde sein Schuss vom Torwart abgewehrt, aber im Nachsetzen brachte er ihn noch über die Linie zum Anschlusstreffer, der Hoffnung gab. Aber bis zu Halbzeit war kein Durchkommen mehr.