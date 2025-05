FCN Heimniederlage gegen Lonsee

Die Gäste begannen mit viel Tempo und kamen schon in den ersten Minuten zu Möglichkeiten. Die erste nennenswerte Gelegenheit für den FCN hatte Sebastian Häge nach 10 Minuten, sein direkter Volley ging aber übers Tor. Insgesamt entwickelte sich ein flottes Spiel mit viel Tempo und einem Chancenplus für die Gäste. Fast schon folgerichtig das 0:1 in der 30. Minute, allerdings aus stark abseitsverdächtiger Position. Kurz danach ging ein schöner Kopfball von Gerwin Ulmer knapp am Kreuzeck vorbei. Aber in der 41. Minute der nächste Nackenschlag, ein Eckball wurde per Kopf zum 0:2 veredelt. Eine nicht unverdiente Führung für Lonsee zur Pause.

Hoffnung gab dann schon früh im zweiten Durchgang das 2:1, Jannis Hauser hatte sich den Ball erkämpft, eine anschließende Flanke in den Strafraum und Sebastian Häge mit Kopf und viel Wille markierten den Anschluss (51.). Doch schon 3 Minute später war der alte Abstand wieder da. Nach einem Eckball bekam die FCN-Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Lonsee nutzte dies eiskalt zum 1:3. Der FCN hatte nun mehr Tempo und auch einige sehenswerte Spielzüge, jedoch gab’s für Lonsee auch Kontermöglichkeiten. In der 67. Minute dann ein Missverständnis in der FCN-Abwehr, was Lonsee wiederum sofort ausnutzte und es stand 1:4. In der FCN-Offensive war es dann insgesamt etwas zu unentschlossen, bis Jannik Leibing in der 73. Minute einen zu kurz abgewehrten Ball in der Lonseer Abwehr entschlossen und fein zum 2:4 nutzte. Man versuchte nochmal alles, machte auch Druck auf die Gäste-Abwehr, aber es gab kein zählbares Durchkommen. In der Nachspielzeit machten dann Lonsee sogar noch einen Treffer zum 2:5, als sie einen Konter perfekt zu Ende spielten.

Am Ende fiel die Niederlage vielleicht etwas zu hoch aus, aber verdient war sie allemal. Von der ersten Minute an brachten die Gäste mehr Aggressivität und Tempo ins Spiel, waren nach vorne gefährlicher und machten in der Abwehr weniger Fehler.