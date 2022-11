FCN Heimerfolg gegen Burlafingen

Endlich konnte der FC Neenstetten seine Niederlagenserie beenden und landete einen deutlichen 5:0-Sieg im Heimspiel gegen den FC Burlafingen.

Die Anfangsviertelstunde bot ein ausgeglichenes Spiel ohne zählbare Torgelegenheiten. Aber in der 20. Minute drang Jannik Leibing nach einem Einwurf von links in den Strafraum ein, legte überlegt quer zu Gerwin Ulmer, der wenig Mühe hatte aus kurzer Entfernung die Führung zu markieren. Von da an hatte man das Spiel ziemlich sicher im Griff und schon in der 24. Minute die Gelegenheit die Führung auszubauen. Jedoch scheiterte Louis Heinrich am Torhüter. Aber 2 Minuten später war es dann soweit: Patrick Niederberger kam an der Strafraumgrenze frei zum Schuß, der Torwart ließ nach vorne abklatschen und Louis Heinrich vollendete zum 2:0. Noch eine Topchance vor der Halbzeit, doch Louis Heinrich versprang der Ball einschussbereit nach Querpass von Gerwin Ulmer.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff dann schon eine Art Vorentscheidung. Louis Heinrich vollendete überlegt nach schöner Vorarbeit von Patrick Niederberger zum 3:0. Vorerst verlegte man sich aufs Verwalten, um dann in der 68. Minute erneut zuzuschlagen. Gerwin Ulmer profitierte erneut von der genialen Vorarbeit von Jannik Leibing beim 4:0. Mehrere Chancen ließ man dann in der Folge ungenutzt: Gerwin Ulmer an den Außenpfosten, Louis Heinrich knapp vorbei, Sebastian Häge knapp vorbei. Es war in der Zwischenzeit eine einseitige Angelegenheit. Dass 5:0 markierte dann Louis Heinrich mit seinem dritten Treffer nach Hackenvorlage von Jannik Leibing.

Es war nicht alles Gold, was glänzte, jedoch ein sehr verdienter Sieg gegen einen allerdings harmlosen Gegner. Taktisch diszipliniert, in der Abwehr sicher, so dass keine nennenswerten Gelegenheiten für den Gegner zu verzeichnen waren. Vorne lief es nach der Führung wieder einmal rund und es waren noch einige sehr gute Gelegenheiten vorhanden.