FCN Heimerfolg gegen Blaubeuren

Seinen zweiten Heimsieg konnte der FC Neenstetten gegen den TSV Blaubeuren einfahren und blieb beim 3:0 Heimerfolg erstmals ohne Gegentreffer in dieser Saison.

Eine sehr aktive Herangehensweise von Seiten des FCN kennzeichnete die Anfangsphase. In der 10. Minute kann sich Sebastian Häge im Zweikampf auf der rechten Seite stark durchsetzen und mit einem präzisen Abschluss ins lange Eck die 1:0 Führung erzielen. Bereits in der 13. Minute die nächste FCN-Tormöglichkeit durch einen von Jannik Leibing getretenen Freistoß und der Pfosten rettet für die Gäste. Danach wird Blaubeuren aktiver und hat in der 26. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch Torspieler Abdullah Esen kann im eins gegen eins stark abwehren. Nach Flankenball von Sebastian Häge, hat Patrick Niederberger eine gute Kopfballchance zum 2:0, jedoch geht der Ball über das Tor (33. Minute). 4 Zeigerumdrehungen später gelingt es dem Heimteam verdient zu erhöhen. Durch das immer wieder gute FCN-Pressing kommt nach Balleroberung von Gerwin Ulmer der Ball zu Jannik Leibing und dieser trifft mit einem satten Schuss aus der Drehung aus zentraler Position.

Nach der Pause wartet der FC Neenstetten ab und lässt die Gäste kommen. Klare Torchancen waren vorerst auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen. In der 58. Minute spielt der FCN einen Angriff über die linke Seite. Der Ball von Patrick Niederberger wird länger und länger und segelt zum 3:0 ins Tor. Die Antwort der Gäste-Elf war ein Fernschuss in der 63. Minute, welcher vom Keeper abgewehrt werden konnte. Zudem wurde es in der 66. Minute für den FCN im Anschluss an einen Eckball nochmal brenzlig. Durch die gesteigerte Blaubeurer Aktivität kommt der FCN in Folge vermehrt zu Konterchancen, spielte diese aber leider nur bis zum letzten Pass gut aus. Wenn auch nach vorne nichts mehr ging, so stand die FCN-Abwehr ziemlich stabil. So blieb es am Schluss beim 3:0.

Am Ende war der Erfolg verdient. Ein couragierter FCN-Auftritt mit sehr gutem Pressing und Zweikampfverhalten gaben genau wie die Tore, jeweils als die Gäste aktiver zu werden schienen, den Ausschlag.