FCN gewinnt in Westerstetten

Lange zu kämpfen hatte der FC Neenstetten in Westerstetten, bevor letztendlich doch noch ein klarer 6:2-Erfolg zu Buche stand. Keine optimalen Bedingungen für ein schönes Fußballspiel: starker Wind und ein sehr holpriger Platz ließen von Anfang an wenig Glanz aufkommen. So war zur Hälfte der ersten Halbzeit nur eine gefährliche Situation durch einen Freistoß von Jannick Leibing zu verzeichnen, den der Torhüter aber abwehren konnte (10.). Nachdem ein Westerstetter Freistoß durch den Wind knapp am FCN-Gehäuse vorbeitickte (28.), dann die verdiente FCN-Führung in der 34. Minute: der einheimische Torhüter konnte einen Leibing-Freistoß nur abklatschen und Gerwin Ulmer vollendete volley. Aber 5 Minuten später der überraschende Ausgleich, als Vitali Lasarev einen langen Ball durch die tief stehende Sonne geblendet, mit dem Kopf ins eigene Tor verlängerte. Dennoch reichte es zur 2:1-Halbzeitführung, als Sebastian Häge einen Eckball von Jannick Leibing am langen Eck einnickte (42.).

Noch keine Minute war in der zweiten Halbzeit gespielt, energisch wurde das Westerstetter Aufbauspiel gestört und Sebastian Häge war plötzlich allein vor dem Torhüter und stellte auf 3:1. Jetzt ging es gefühlt in die richtige Richtung. Aber 5 Minuten später konnte ein langer Ball in den FCN-Strafraum nicht geklärt werden und es stand nur noch 3:2. Die Gastgeber rochen Morgenluft und wurden energischer. Es entwickelte sich ein reines Kampfspiel. Den Druck etwas raus nahm dann Marcel Wiesner, der kurz nach seiner Einwechslung einen Querpass von Sebastian Häge zum 4:2 veredelte (76.). Nach dem 5:2 in der 81. Minute durch ein Eigentor der Gastgeber war der Widerstand endgültig gebrochen. Jannick Leibing stellte dann in der 88. Minute per Flachschuss noch auf 6:2, als ein Pass von Westerstetten frühzeitig abgefangen wurde. Spielerisch ging bei den widrigen Verhältnissen auf beiden Seiten nicht viel. So war es ein langer Kampf, bis gegen Ende des Spiels der Widerstand der Gastgeber gebrochen war und es dann auch in der Höhe ein verdienter Sieg war.