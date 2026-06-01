FCN gewinnt in Nersingen und ist Meister

Nach etwas verhaltenem Beginn scheiterte Jannik Leibing mit der ersten FCN-Möglichkeit am Nersinger Schlussmann (7.). Aber schon vier Minuten später erzielte er die Führung nach Querpass von Didi Bassa in den Strafraum mit Schuss ins kurze Eck. Aber auch die Gastgeber spielten mit und kamen in der 17. Minute zu ihrer ersten Möglichkeit, die Direktabnahme aber sah Samuel Hentsch im FCN-Gehäuse auf dem Posten. Insgesamt aber bestimmte der FCN das Spiel und auch mehrere gute Einschussmöglichkeiten. z.B. Jannik Leibing in der 28. Minute, scheitert am Torwart, in der 42. Minute setzte Marcel Wiesner seinen Linksschuss drüber. So ging es mit knapper aber verdienter Führung in die Halbzeitpause.

Einen Punkt brauchte der FC Neenstetten noch beim Auswärtsspiel in Nersingen, um die vorzeitige Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga zu sichern. Es wurde ein 4:0-Sieg und man packte damit das Ziel in trockene Tücher.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam etwas zu wenig vom FCN, so dass die Gastgeber besser ins Spiel fanden, ohne jedoch die großen Möglichkeiten zu haben. Nach einer Viertelstunde wurde es besser, Jannik Leibing setzte einen Volleyschuss knapp vorbei. In der 68. Minute hatte der eingewechselte Mark Junginger eine Riesenmöglichkeit, scheiterte jedoch am Torhüter. In der Szene davor wurde ihm ein Tor mit einem zweifelhaften Abseitspfiff aberkannt. Jetzt war man aber dran, in der 70. Minute ein Freistoßknaller von Jannik Leibing an den Pfosten. Zwei Minuten später die erlösende 2:0-Führung: einen Flügellauf über rechts schloss Mark Junginger mit einem perfekten Querpass zu Sebastian Häge ab und der schloss sicher ab. Schon im nächsten Angriff die endgültige Entscheidung als Didi Bassa einen Querpass von Marcel Wiesner mit Flugkopfball zum 3:0 abschloss. Man wurde jetzt etwas nachlässig, aber die Chancen von Nersingen machte Samuel Hentsch zunichte. Den Schlusspunkt setzte dann Mark Junginger mit einem Linksschuss ins Kreuzeck zum 4:0 in der 90. Minute.

Insgesamt war es ein verdienter und nach der herausfordernden Woche nicht selbstverständlicher Sieg. Aber die Mannschaft erwies sich als stabil und verdiente sich den Sieg auch in dieser Höhe.