FCN gewinnt in Ballendorf

Einen überzeugenden Auswärtssieg landete der FC Neenstetten beim SV Ballendorf und feierte den höchsten Saisonsieg. Somit wurde die Tabellenführung gefestigt.

Von Beginn an war der FCN druckvoll und zeigte, dass es an diesem Tag nur einen Sieger geben kann. Eine frühe Führung kam dem FCN-Spiel entgegen. Schon in der 5. Minute köpfte Mark Junginger am kurzen Pfosten einen Eckball von Jannis Hauser ins Netz. Der FCN hielt das Tempo weiter hoch, die Gastgeber konnten dem oft nicht folgen, was vermehrt gute Freistoßoptionen nach sich zog. Eine riesige Möglichkeit ergab sich für Didi Bassa nach Pass von Mark Junginger, er verzog jedoch knapp. In der 36. Minute näherten sich auch die Gastgeber dem FCN-Gehäuse an, jedoch erfolglos. So konnte eine Minute später Jannick Leibing mit Flachschuss auf 2:0 stellen. Noch eine gute Möglichkeit in der 42. Minute, doch Sebastian Häge setzte den Ball nach Querpass von Jannick Leibing drüber. Schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte er es dann besser und vollendete einen abgewehrten Freistoß von Jannick Leibing zur 3:0-Halbzeitführung.