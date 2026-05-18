FCN gewinnt in Ballendorf

Einen überzeugenden Auswärtssieg landete der FC Neenstetten beim SV Ballendorf und feierte den höchsten Saisonsieg. Somit wurde die Tabellenführung gefestigt.
Von Beginn an war der FCN druckvoll und zeigte, dass es an diesem Tag nur einen Sieger geben kann. Eine frühe Führung kam dem FCN-Spiel entgegen. Schon in der 5. Minute köpfte Mark Junginger am kurzen Pfosten einen Eckball von Jannis Hauser ins Netz. Der FCN hielt das Tempo weiter hoch, die Gastgeber konnten dem oft nicht folgen, was vermehrt gute Freistoßoptionen nach sich zog. Eine riesige Möglichkeit ergab sich für Didi Bassa nach Pass von Mark Junginger, er verzog jedoch knapp. In der 36. Minute näherten sich auch die Gastgeber dem FCN-Gehäuse an, jedoch erfolglos. So konnte eine Minute später Jannick Leibing mit Flachschuss auf 2:0 stellen. Noch eine gute Möglichkeit in der 42. Minute, doch Sebastian Häge setzte den Ball nach Querpass von Jannick Leibing drüber. Schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte er es dann besser und vollendete einen abgewehrten Freistoß von Jannick Leibing zur 3:0-Halbzeitführung.
Der FCN wollte aber mehr und erzwang gegnerische Fehler. Dadurch das 4:0, Sebastian Häge legte quer zu Mark Junginger, der abgezockt ins Eck vollendete. Einen Freistoß-Knaller an den Pfosten von Jannick Leibing staubte dann Gerwin Ulmer zum 5:0 ab. Ballendorf hatte wenig entgegen zu setzen und brachte das FCN-Tor so gut wie nie in richtige Gefahr. Didi Bassa bereitete in der 69. Minute vor und Jannick Leibing vollendete unhaltbar ins linke Eck zum 6:0. Marcel Wiesner in der 80. und Christian Bohnacker in der 90. Minute vollendeten dann das Schützenfest.
Der FCN lieferte von Anfang bis Ende ein hochkonzentriertes Spiel ab und ließ den Gastgebern an diesem Tag keine Chance.
Aufstellung:
Dominik Seibold, Gerwin Ulmer, Noah Staib, Alexander Schrag, Nico Müller (72. Robert Fiedler), Marcel Wiesner, Jannis Hauser, Sebastian Häge (72. Paul Albrecht), Jannik Leibing (80.Thomas Krasnov), Marc Junginger (65. Tom Schneider), Didi Bassa (76. Christian Bohnacker)
Am Pfingstmontag, 25.05. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr den TSV Pfuhl zum Heimspiel (FCN II 13:00 Uhr).