FCN gewinnt

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison musste der FC Neenstetten in Pokalrunde eins auswärts in Erbach antreten und entschied ein enges Spiel mit 2:1 für sich. Damit trifft man in der zweiten Runde im Heimspiel auf Tiefenbach.

Der FCN legte gut los und bestimmte das Spiel, was sich auch in Chancen abbildete. In der ersten Minute Mark Junginger, in der 5. Minute Vitali Lasarev Abseitstor, in der 12. Minute scheiterte Mark Junginger am Torhüter, um eine Minute später nach einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr von Alex Schrag die Führung zu erzielen. Leider ließ die Zielstrebigkeit im Verlauf etwas nach, der Gegner störte früher und energischer, der Ball lief nicht mehr so gut und insgesamt war das Spiel etwas ausgeglichener. Erbach drängte vor der Halbzeit auf den Ausgleich und der kam dann auch eine Minute vor dem Pausenpfiff. Vorne konnte der Ball nicht gehalten werden, beim Gegenstoß war man auf der rechten Abwehrseite nicht optimal postiert, so kam der Ball in den Strafraum und die Direktabnahme bedeutete den Ausgleich.