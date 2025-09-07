FCN Auswärtssieg in Weidenstetten

Im Lokalderby beim Spitzenreiter SV Weidenstetten behielt der FC Neenstetten in einem engen Spiel mit 3:1 die Oberhand.
Zu Beginn des Spiels ließen die Gastgeber den FCN das Spiel machen, konzentrierten sich auf ihre Abwehrarbeit und versuchten mit langen Bällen vors Tor zu kommen. Was durchaus auch mal gelang, so z.B. in der 11. Minute, Hakan Taskiran konnte sich nur mit Foulspiel behelfen.Somit Foulelfmeter für Weidenstetten, dieser traf allerdings nur den Fangzaun. Die nächste Möglichkeit ein paar Minuten später, als die linke FCN-Abwehrseite offen war und ein SVW-Stürmer eine freie Abschlussmöglichkeit hatte, den Schuss aber knapp verzog. Überraschend dann die FCN-Führung: ein Steckpass von Jannik Leibing auf Sebastian Häge, dessen Querpass von rechts ins eigene Tor abgefälscht wurde(18.). Der verdiente Ausgleich dann in der 32. Minute als wieder die linke FCN-Abwehrseite offen war und der Querpass aus kurzer Distanz zum 1:1 verwertet wurde. Noch zwei FCN-Möglichkeiten bis zur Halbzeit, es blieb aber beim leistungsgerechten Remis.
Früh im zweiten Durchgang dann die erneute FCN-Führung: Jannik Leibing lief in einen Pass aus der Weidenstetter Abwehr und schloss aus 25 Metern satt zum 2:1 ab (50). Weitere Möglichkeit zwei Minuten später, als Mark Junginger knapp gegen den Torhüter zu spät kam und eine ganz dicke Möglichkeit, als eine Direktabnahme von Sebastian Häge nach Querpass von Gerwin Ulmer die Querlatte streifte (60.). In einerDoppelchance scheiterte dann Mark Junginger letztendlich noch am Torwart in der 66. Minute, bevor Jannik Leibing 2 Minuten später eine Vorentscheidung herbeiführte. Ein von ihm getretener Eckball wurde abgewehrt, kam wieder zurück und wurde von ihm zum 3:1 verwandelt. Am Schluss versuchten die Gastgeber nochmals alles, kamen dann auch ein paarmal durch, aber außer einem Pfostenschuss sprang nichts heraus.
Insgesamt war der Sieg für den FCN auf Grund der Mehrzahl der Tormöglichkeiten und weniger Fehler verdient, wenn auch die Gastgeber durchaus kein schlechtes Spiel ablieferten.
Aufstellung:
Luca Fritsche, Nico Müller, Vitali Lasarev, Hakan Taskiran (69. Alexander Schrag), Robert Fiedler, Joshua Frey (55. Tom Schneider), Jannis Hauser, Gerwin Ulmer(75. Marcel Wiesner), Sebastian Häge, Jannik Leibing(85. Christian Bohnacker), Mark Junginger
Am kommenden Sonntag, 14.09. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr die TSG Söflingen zum Heimspiel (FCN II 13:00 Uhr).