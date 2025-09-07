FCN Auswärtssieg in Weidenstetten

Im Lokalderby beim Spitzenreiter SV Weidenstetten behielt der FC Neenstetten in einem engen Spiel mit 3:1 die Oberhand.

Zu Beginn des Spiels ließen die Gastgeber den FCN das Spiel machen, konzentrierten sich auf ihre Abwehrarbeit und versuchten mit langen Bällen vors Tor zu kommen. Was durchaus auch mal gelang, so z.B. in der 11. Minute, Hakan Taskiran konnte sich nur mit Foulspiel behelfen.Somit Foulelfmeter für Weidenstetten, dieser traf allerdings nur den Fangzaun. Die nächste Möglichkeit ein paar Minuten später, als die linke FCN-Abwehrseite offen war und ein SVW-Stürmer eine freie Abschlussmöglichkeit hatte, den Schuss aber knapp verzog. Überraschend dann die FCN-Führung: ein Steckpass von Jannik Leibing auf Sebastian Häge, dessen Querpass von rechts ins eigene Tor abgefälscht wurde(18.). Der verdiente Ausgleich dann in der 32. Minute als wieder die linke FCN-Abwehrseite offen war und der Querpass aus kurzer Distanz zum 1:1 verwertet wurde. Noch zwei FCN-Möglichkeiten bis zur Halbzeit, es blieb aber beim leistungsgerechten Remis.