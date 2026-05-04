FCN Auswärtssieg in Thalfingen

Einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg holte sich der FC Neenstetten beim SV Thalfingen. Dieser hing am Schluss jedoch unnötigerweise am seidenen Faden.
In der Anfangsphase war der FCN überlegen, aber nicht zwingend, hatte aber trotzdem 2 Möglichkeiten. In der 14. Minute dann die bis dahin beste Möglichkeit: nach einer Freistoßflanke von links durch Jannis Hauser setzte Sebastian Häge einen Kopfball an die Unterkante der Querlatte. Eine halbe Stunde lang präsentierten sich die Gastgeber harmlos, dann aber ging ein Schuss knapp am FCN-Kreuzeck vorbei. Insgesamt aber bis dahin ein eher zerfahrenes Spiel. In der 36. Minute wieder eine Riesenmöglichkeit für den FCN. Sebastian Häge hatte den Torwart schon ausgespielt, aber ein folgender Querpass kam nicht an. Drei Minute später aber die verdiente Führung. Nico Müller setzte sich auf der linken Seite stark durch, danach ein Querpass in den Strafraum zu Sebastian Häge, der nach einer Drehung überlegt ins lange Eck zum 1:0 vollendete.
Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs war der FCN das Spiel bestimmende Team. Didi Bassa bereitete mehrere Möglichkeiten vor, die jedoch alle nicht genutzt wurden. Es wurde einfach zu viel liegen gelassen. Das rächte sich. Ein Foulelfmeter für Thalfingen, wenn auch aus Neenstetter Sicht unberechtigt, brachte den 1:1-Ausgleich (59.). Ein absolutes Traumtor, wiederum vorbereitet von Didi Bassa, brachte aber in der 72. Minute die erneute Führung. Sebastian Häge setzte den Ball vom linken Strafraumeck aus vollem Lauf sensationell direkt in den rechten Knick. In der 80. Minute hatten die Gastgeber noch die Ausgleichschance, doch Dominik Seibold im FCN-Gehäuse war aufmerksam im kurzen Eck. Man verteidigte die knappe Führung jetzt, wenn auch nicht souverän, bis zum Schluss.
Der FCN bestimmte zwar über weite Strecken das Spiel, war aber in den Angriffsaktionen nicht sehr klar und versäumte es, früh für klare Verhältnisse zu sorgen.
Aufstellung:
Dominik Seibold, Gerwin Ulmer, Noah Staib, Alexander Schrag, Nico Müller, Hakan Taskiran, Jannis Hauser (90. Paul Albrecht), Sebastian Häge, Jannik Leibing (81. Haris Mrdic), Marcel Wiesner (85. Christian Bohnacker), Didi Bassa (83. Robert Fiedler)
Am kommenden Sonntag, 10.05. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr den TSV Westerstetten zum Heimspiel (FCN II 13:00 Uhr).