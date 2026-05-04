FCN Auswärtssieg in Thalfingen

Einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg holte sich der FC Neenstetten beim SV Thalfingen. Dieser hing am Schluss jedoch unnötigerweise am seidenen Faden.

In der Anfangsphase war der FCN überlegen, aber nicht zwingend, hatte aber trotzdem 2 Möglichkeiten. In der 14. Minute dann die bis dahin beste Möglichkeit: nach einer Freistoßflanke von links durch Jannis Hauser setzte Sebastian Häge einen Kopfball an die Unterkante der Querlatte. Eine halbe Stunde lang präsentierten sich die Gastgeber harmlos, dann aber ging ein Schuss knapp am FCN-Kreuzeck vorbei. Insgesamt aber bis dahin ein eher zerfahrenes Spiel. In der 36. Minute wieder eine Riesenmöglichkeit für den FCN. Sebastian Häge hatte den Torwart schon ausgespielt, aber ein folgender Querpass kam nicht an. Drei Minute später aber die verdiente Führung. Nico Müller setzte sich auf der linken Seite stark durch, danach ein Querpass in den Strafraum zu Sebastian Häge, der nach einer Drehung überlegt ins lange Eck zum 1:0 vollendete.