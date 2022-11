FCN Auswärtsniederlage in Asch

Ohne einige Stammkräfte musste der FC Neenstetten eine etwas unglückliche 1:2-Niederlage beim Mitaufsteiger Asch-Sonderbuch einstecken. Eine Punkteteilung wäre durchaus verdient und auch möglich gewesen.

Die Gastgeber legten flott los und schon in der 2. Minuterettete Torhüter Kim Schnaitmann im 1:1 mit toller Parade. Weiterhin drängte Asch auf eine frühe Führung, aber nach einer Viertelstunde gestaltete der FCN das Spiel ausgeglichener und näherte sich langsam dem gegnerischen Tor an. So wurde Louis Heinrich in der 22. Minute einschussbereit geblockt. Noch einmal musste aber Torhüter Kim Schnaitmann sein ganzes Können aufbieten, als er per Fußabwehr in der 28. Minute den Einschlag verhinderte. Es ergaben sich für den FCN Räume nach vorne, die vor Allem aber am Schluss nicht konzentriert zu Ende gespielt wurden. So kamen die Gastgeber in der letzten Aktion der ersten Halbzeit mit Kopfball bei einem Eckball zur 1:0-Führung.

Bei einem schönen Angriff in der 53. Minute wurde wiederum Louis Heinrich in letzter Sekunde geblockt. Wobei beim FCN die durchaus möglichen Abschlüsse insgesamt zu zögerlich und zu spät erfolgten. Das Spiel war in dieser Phase auf Augenhöhe ohne weitere Großchancen. In der 79. Minute aber nochmal eine Ausgleichschance durch Basri Ponik, der aber nach einem Eckball mit Schuss aufs kurze Eck am Torhüter scheiterte. Dann folgte eine intensive Schlussphase, das Polzer-Team wollte den Punkt. Aber ein unnötiger Ballverlust an der Strafraumgrenze bescherte denGastgebern in der 88. Minute mit dem 2:0 den scheinbar sicheren Sieg. Jedoch kam der FCN in der Nachspielzeit durch Sebastian Häge noch zum Anschluß – aber leider zu spät.

Insgesamt eine vor Allem kämpferisch ordentliche Leistung des FCN, aber auch spielerisch konnte man mit den Gastgebern durchaus mithalten. Jedoch ein paar Unkonzentriertheiten verhinderten eine bessere Punktausbeute.

Aufstellung: