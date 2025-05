FCN Auswärtserfolg in Weidenstetten

Schon nach 3 Minuten konnte der FCN jubeln. Einen von Jannis Hauser getretenen Eckball köpfte Mark Junginger am langen Eck zur Führung ein. Etwa nach einer Viertelstunde hatte auch Weidenstetten die erste Möglichkeit, der Schuss ging knapp vorbei. Der FCN agierte jetzt etwas defensiver, trotzdem hatten die Gastgeber eine weitere gute Möglichkeit, allerdings aus abseitsverdächtiger Position, Goalie Fabio Kießling war aber zur Stelle. Im Gegenzug schoss Jannis Hauser knapp drüber. Nach einer knappen halben Stunde dann der verdiente Ausgleich, als die FCN-Abwehr schlecht postiert war und der etwas vor dem Tor stehende Fabio Kießling mit einem Heber überrascht wurde. Schon im Gegenzug aber vermeintlich die erneute Führung nach einem schönen Spielzug, aber der Unparteiische erkannte das Tor wegen angeblicher Abseitsstellung von Schütze Sebastian Häge nicht an. Noch ein Schuss von Gerwin Ulmer mit einer schönen Parade von Weidenstettens Torhüter, dann ging es mit einem gerechten 1:1 in die Pause.

Mangelhaftes Passspiel des FCN aus der Abwehr kennzeichneten die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Dadurch kam Weidenstetten öfters gefährlich vor’s FCN-Gehäuse. Aber die perfekte Antwort lieferte Sebastian Häge, als über rechts in den Strafraum zog, sein anschließender Schuss prallte vom SVW-Keeper vor die Füße von Mark Junginger, der zur 2:1-Führung einschob (52.). Eine brenzlige Situation dann in der 73. Minute, als der SVW einen Pass vor’s Tor am langen Eck nicht verwerten konnte. Drei Minuten später ein Pass in die Gasse von Jannis Hauser auf Sebastian Häge, der nur durch Foulspiel im Strafraum gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte der eingewechselte Jannik Leibing sicher zur 3:1-Führung. Jetzt kontrollierte der FCN das Geschehen und hatte durch Mark Junginger noch die Chance, die Führung auszubauen, jedoch zögerte er zu lange.

Insgesamt ein verdienter Auswärtserfolg auf Grund der besseren Spielanlage, wobei auch Weidenstetten in der zweiten Halbzeit durchaus gute Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur hatte.