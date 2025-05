FCN Auswärtserfolg in Söflingen

Einen klaren und souveränen Auswärtssieg mit teils schönen Toren feierte der FC Neenstetten bei der TSG Söflingen und festigte damit Tabellenplatz zwei.

Nach gespielten 6 Minuten hatten beide Mannschaften die Möglichkeit zur Führung, erst scheiterte Jannik Leibing am Torhüter, im Gegenzug ein Söflinger am FCN-Keeper Fabio Kießling. Aber schon 2 Minuten später die Führung für die Einheimischen, die FCN-Abwehr war bei einem Konter nicht im Bilde. Bis zur 19. Minute ging nach vorne nicht viel beim FCN und die TSG war mit schnellen Gegenstößen stets gefährlich. Aber dann setzte sich Sebastian Häge auf der linken Seite vehement durch und die Hereingabe verwandelte Jannik Leibing per Direktabnahme zum Ausgleich. Man hatte jetzt mehr vom Spiel, aber die TSG lauerte und war gefährlich. Aber schon in der 25. Minute die 2:1-Führung, als ein diagonaler Freistoß von Gerwin Ulmer links Sebastian Häge fand und er einen schönen Kopfball ins lange Eck setzte. Jetzt war der FCN klar Spiel bestimmend und in der Nachspielzeit setzte Jannik Leibing einen Freistoß sehenswert zur 3:1-Halbzeitführung in den Winkel.