FCN Auswärtserfolg in Lonsee

Mit einem 4:2-Auswärtssieg war der FC Neenstetten nach längerer Zeit mal wieder beim SV Lonsee erfolgreich und baute damit seine Spitzenposition weiter aus.

Die Partie begann nicht sehr gut für den FCN. An der Strafraumgrenze konnte ein Ball nicht sauber geklärt werden, so dass der einheimische Stürmer freie Schussbahn hatte und unhaltbar zur 1:0-Führung versenkte. Aggressive Gastgeber ließen den FCN vorerst nicht zur Entfaltung kommen. Aber in der 13. Minute eine Schusschance für Sebastian Häge, der jedoch knapp verzieht. Jedoch nach einem schönen Spielzug der Ausgleich über die rechte Angriffsseite: ein Querpass von Gerwin Ulmer vors Tor und der einlaufende Didi Bassa machte mühelos das 1:1. Von nun an hatte man einen besseren Zugriff aufs Spiel, welches vorerst ohne große Chancen ausgeglichen war. In der 32. Minute eine Schrecksekunde für den FCN, Torhüter Samuel Hentsch rutschte ein Ball durch, Alex Schrag rettete mit einer Monstergrätsche jedoch vor dem einschussbereiten Stürmer. Auch der FCN hatte noch eine Chance, Sebastian Häge verfehlte das Tor per Kopf jedoch knapp nach einem Freistoß von rechts. So ging es mit 1:1 nach ausgeglichenem Chancenverhältnis in die Pause.