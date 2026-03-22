FCN Auswärtserfolg in Lonsee

Mit einem 4:2-Auswärtssieg war der FC Neenstetten nach längerer Zeit mal wieder beim SV Lonsee erfolgreich und baute damit seine Spitzenposition weiter aus.
Die Partie begann nicht sehr gut für den FCN. An der Strafraumgrenze konnte ein Ball nicht sauber geklärt werden, so dass der einheimische Stürmer freie Schussbahn hatte und unhaltbar zur 1:0-Führung versenkte. Aggressive Gastgeber ließen den FCN vorerst nicht zur Entfaltung kommen. Aber in der 13. Minute eine Schusschance für Sebastian Häge, der jedoch knapp verzieht. Jedoch nach einem schönen Spielzug der Ausgleich über die rechte Angriffsseite: ein Querpass von Gerwin Ulmer vors Tor und der einlaufende Didi Bassa machte mühelos das 1:1. Von nun an hatte man einen besseren Zugriff aufs Spiel, welches vorerst ohne große Chancen ausgeglichen war. In der 32. Minute eine Schrecksekunde für den FCN, Torhüter Samuel Hentsch rutschte ein Ball durch, Alex Schrag rettete mit einer Monstergrätsche jedoch vor dem einschussbereiten Stürmer. Auch der FCN hatte noch eine Chance, Sebastian Häge verfehlte das Tor per Kopf jedoch knapp nach einem Freistoß von rechts. So ging es mit 1:1 nach ausgeglichenem Chancenverhältnis in die Pause.
Genauso schlecht wie zu Beginn ging es in die zweite Halbzeit. Nach 3 gespielten Minute war man im Strafraum nicht konsequent genug, wieder kam ein Stürmer frei zum Schuss und die Gastgeber führten 2:1. Aber die Antwort kam dieses Mal noch schneller. Gerwin Ulmer markierte den Ausgleich mit einem fulminanten Volleyschuss von der Strafraumgrenze nach Querpass von Nico Müller (52.). Jetzt war man klar am Drücker und hatte auch Möglichkeiten, während von den Gastgebern offensiv nicht mehr viel kam. Jannick Leibing traf folgerichtig zur 3:2-Führung von der Strafraumgrenze nach einer Eckballvariante mit Gerwin Ulmer (65.). In der 80. Minute war der eingewechselte Mark Junginger rechts durch, wurde im Strafraum umgerissen und den fälligen Strafstoß verwandelte Jannick Leibing sicher zum 4:2-Endstand.
Am Ende war der Sieg für den FCN verdient, da man nach dem 1:2-Rückstand sehr gut reagiert hat, das Spiel an sich gerissen und den Gegner klar in Schach gehalten hat.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Gerwin Ulmer (68. Noah Staib), Jannis Hauser, Alexander Schrag, Robert Fiedler, Hakan Taskiran, Nico Müller (71. Mark Junginger), Tom Schneider (90. Haris Mrdic), Sebastian Häge, Jannick Leibing (88. Christian Bohnacker), Didi Bassa (86. Oskar Staib)
Am kommenden Sonntag, 29.03. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr den SV Weidenstetten (FCN II 13:00 Uhr).