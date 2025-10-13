FCN Auswärtserfolg in Bermaringen

Zu Beginn zwei Kopfballchancen für Vitali Lasarev, dann passierte in dem ausgeglichenen Spiel bis zur 30. Minute nicht mehr viel. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. Dann aber eine gute Möglichkeit für die Gastgeber, doch Luca Fritsche im FCN-Gehäuse war auf dem Posten. Kurz vor der Halbzeit verpasste Jannik Leibing die Führung bei einer Hereingabe von rechts am langen Pfosten denkbar knapp. Gerechtes 0:0 zur Halbzeit.

Bermaringen hatte 3 Minuten nach Wiederanpfiff eine gute Kopfballmöglichkeit nach einem Eckball. Aber eine Minute später die FCN-Führung durch Jannik Leibing. Sebastian Häge setzte sich an der Strafraumgrenze durch, seinen Abschluss konnte der TSV-Hüter mit einer Fußabwehr klären, aber zu seinem Pech vor die Füße von Jannik Leibing und der hatte keine Mühe, zum 1:0 einzuschießen. Nach einem kurzen Schütteln wurden die Gastgeber dann stärker, drängten den FCN zurück, hatten aber vorerst keine klare Abschlussmöglichkeit. Bei einem schönen Konter und Pass von Jannis Hauser auf Sebastian Häge hatte dieser das 2:0 auf dem Fuß, verfehlte das Ziel aber klar (67). Bermaringen erhöhte nochmal den Druck, agierte vermehrt mit langen Bällen und in der 84. Minute eine brenzlige Situation im FCN-Strafraum. Luca Fritsche parierte einen Flachschuss hervorragend konnte ihn aber nicht festhalten. Beim Nachfassen stürzte ein TSV-Angreifer über seine Hand, die Gastgeber forderten Strafstoß, doch der Schiedsrichter war gut postiert und gab ihn nicht. Dafür ahndete er eine Minute später ein Foulspiel sehr klar außerhalb des Strafraums mit Elfmeter - Konzessionsentscheidung. Aber Luca Fritsche war schnell im richtigen Eck und konnte den Ball sogar festhalten. Den Schlusspunkt setzte dann Jannik Leibing mit einem sehenswerten 25-Meter-Freistoß zum 2:0.

Wenn auch nicht alles optimal war, es war eine solide Leistung und am Schluss auch auf Grund der höheren Effektivität ein verdienter Erfolg.