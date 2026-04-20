FCN Auswärtserfolg in Asselfingen

Einen letztlich ungefährdeten 3:1-Auswärtserfolg verzeichnete der FC Neenstetten beim SV Asselfingen, mit einer etwas durchwachsenen Leistung.
Trotz starkem Gegenwind übernahm der FCN von Beginn an das Kommando. Nach einem Abwehrfehler Asselfingen hatte Sebastian Häge in der 4. Minute die erste Möglichkeit, scheiterte jedoch am Torhüter. Fünf Minuten später wurde Tom Schneider auf links mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, sein Querpass erreichte Jannik Leibing nicht, weil dieser schussbereit gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß aber verwandelte er zur verdienten 1:0-Führung. Während man defensiv alles im Griff hatte und die Offensive der Gastgeber nicht zur Geltung kommen ließ, wurde es vorne versäumt, die Führung auszubauen. Mehrere, auch klare Chancen wurden liegen gelassen. Mit dem ersten Schuss aufs FCN-Gehäuse in der buchstäblich letzten Sekunde der ersten Halbzeit fand dann aber der Ball mit einem Fernschuss und Windunterstützung den Weg zum Ausgleich für die Gastgeber.
Nach der Pause merkte man aber, dass man das Versäumte nachholen wollte. Die erste Chance hatte Didi Bassa, köpfte jedoch freistehend vorbei (50). Zwei Minuten später jedoch die erneute Führung durch Jannik Leibing. Sebastian Häge setzte sich auf rechts durch, seinen Querpass vors Tor brachte er mühelos im Tor unter. Zehn Minuten später dann umgekehrt: eine Freistoßflanke von rechts durch Jannik Leibing köpfte Sebastian Häge zum 3:1 ein. Jetzt ließ man es etwas gemächlicher angehen und Asselfingen kam besser ins Spiel und sogar zu der einen oder anderen Chance. In der 75. Minute war man zu passiv und Torhüter Samuel Hentsch musste retten. Auf der anderen Seite hatte Sebastian Häge noch einen Pfostenschuss zu verzeichnen (81.), das war es aber dann.
Das Spiel war nicht auf allzu hohem Niveau und der starke Wind tat sein Übriges. Letztendlich wurde der Sieg aber verdient über die Ziellinie gebracht.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Gerwin Ulmer (85. Noah Staib), Jannis Hauser, Alexander Schrag, Nico Müller, Hakan Taskiran, Tom Schneider (88. Robert Fiedler), Sebastian Häge, Jannik Leibing, Mark Junginger (80. Marcel Wiesner), Didi Bassa (72. Christian Bohnacker)
Am kommenden Sonntag, 26.04. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr den TSV Bermaringen zum Heimspiel (FCN II 13:00 Uhr).