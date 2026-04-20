FCN Auswärtserfolg in Asselfingen

Einen letztlich ungefährdeten 3:1-Auswärtserfolg verzeichnete der FC Neenstetten beim SV Asselfingen, mit einer etwas durchwachsenen Leistung.

Trotz starkem Gegenwind übernahm der FCN von Beginn an das Kommando. Nach einem Abwehrfehler Asselfingen hatte Sebastian Häge in der 4. Minute die erste Möglichkeit, scheiterte jedoch am Torhüter. Fünf Minuten später wurde Tom Schneider auf links mit einem Steilpass auf die Reise geschickt, sein Querpass erreichte Jannik Leibing nicht, weil dieser schussbereit gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß aber verwandelte er zur verdienten 1:0-Führung. Während man defensiv alles im Griff hatte und die Offensive der Gastgeber nicht zur Geltung kommen ließ, wurde es vorne versäumt, die Führung auszubauen. Mehrere, auch klare Chancen wurden liegen gelassen. Mit dem ersten Schuss aufs FCN-Gehäuse in der buchstäblich letzten Sekunde der ersten Halbzeit fand dann aber der Ball mit einem Fernschuss und Windunterstützung den Weg zum Ausgleich für die Gastgeber.