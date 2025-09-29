FCN Auswärtserfolg bei der SGM Albeck/Göttingen

Einen ungefährdeten 5:1-Erfolg verzeichnete der FC Neenstetten bei der SGM Albeck-Göttingen, hatte dabei aber noch in einigen Bereichen Luft nach oben.

Die erste Torchance auf holprigem Geläuf hatten die Gastgeber schon in der 2. Minute, aber der Stürmer verzog. Dann nahm der FCN das Heft in die Hand. Kurioses dann ab der 9. Minute: erst die vermeintliche Führung durch Kopfball Jannik Leibing, aber Abseits. Eine Minute später die tatsächliche Führung, Flanke Sebastian Häge und wieder Kopfballtor von Jannik Leibing. Dann wieder ein Tor durch Gerwin Ulmer, aber wieder keine Anerkennung durch den Unparteiischen. Anschließend ließ man es etwas zu lässig angehen, schaltete auf den Verwaltungsmodus. Dadurch eine Konterchance für die Gastgeber, Torhüter Samuel Hentsch rettete stark im 1:1 (21.). Anschließend scheiterte Sebastian Häge auf der Gegenseite ebenfalls am Torhüter. Starker Abschluss von Jannik Hauser in der 29. Minute, zweimaliger Eckball und Vitali Lasarev köpfte die Flanke von Gerwin Ulmer zur 2:0-Führung ein. Noch Chancen bis zur Halbzeit, ohne Erfolg.