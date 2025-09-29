FCN Auswärtserfolg bei der SGM Albeck/Göttingen

Einen ungefährdeten 5:1-Erfolg verzeichnete der FC Neenstetten bei der SGM Albeck-Göttingen, hatte dabei aber noch in einigen Bereichen Luft nach oben.
Die erste Torchance auf holprigem Geläuf hatten die Gastgeber schon in der 2. Minute, aber der Stürmer verzog. Dann nahm der FCN das Heft in die Hand. Kurioses dann ab der 9. Minute: erst die vermeintliche Führung durch Kopfball Jannik Leibing, aber Abseits. Eine Minute später die tatsächliche Führung, Flanke Sebastian Häge und wieder Kopfballtor von Jannik Leibing. Dann wieder ein Tor durch Gerwin Ulmer, aber wieder keine Anerkennung durch den Unparteiischen. Anschließend ließ man es etwas zu lässig angehen, schaltete auf den Verwaltungsmodus. Dadurch eine Konterchance für die Gastgeber, Torhüter Samuel Hentsch rettete stark im 1:1 (21.). Anschließend scheiterte Sebastian Häge auf der Gegenseite ebenfalls am Torhüter. Starker Abschluss von Jannik Hauser in der 29. Minute, zweimaliger Eckball und Vitali Lasarev köpfte die Flanke von Gerwin Ulmer zur 2:0-Führung ein. Noch Chancen bis zur Halbzeit, ohne Erfolg.
Das dritte Abseitstor direkt nach der Halbzeit, wieder Gerwin Ulmer. Dann ein wahres Chancenfestival bis zur 60. Minute inklusive einer klaren Elfmetersituation wiederum an Gerwin Ulmer, aber kein Pfiff. Dann aber der erfolgreiche Abschluss von Sebastian Häge per Kopf zum 3:0. Zehn Minuten später Foulspiel SGM an Häge, den fälligen Strafstoß verwandelte Jannik Leibing zum 4:0. In der 75. Minute wurde der eingewechselte Christian Bohnacker im Strafraum umgerissen, den fälligen Elfmeter aber drosch er selbst in die Wolken. Den Ehrentreffer erzielten die Gastgeber in der 82. Minute nach einem Missverständnis in der FCN-Abwehr, bevor Christian Bohnacker mit einem wuchtigen Kopfball nach Ecke von Jannis Hauser den Endstand von 5:1 besorgte (90.).
Am Schluss bleiben mehrere Dinge hängen: holpriger Platz, 3 Abseitstore, Chancenwucher inklusive verschossener Elfmeter. Dass der Sieg auch in dieser Höhe verdient war, daran gibt es keinen Zweifel. Aber der Gegner war relativ harmlos, spielerisch und in der Chancenverwertung agierte man nicht am Optimum.
Aufstellung:
Samuel Hentsch, Nico Müller, Vitali Lasarev, Hakan Taskiran, Alexander Schrag (81. Noah Staib), Tom Schneider (70. Joshua Frey), Jannis Hauser, Gerwin Ulmer (68. Christian Bohnacker), Sebastian Häge, Jannik Leibing (85. Paul Albrecht), Didi Bassa (63. Mark Junginger)
Am kommenden Sonntag, 05.10. empfängt der FC Neenstetten um 15:00 Uhr den SV Asselfingen zum Heimspiel (FCN II 13:00 Uhr).