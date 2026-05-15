FCN auswärts bei Teutonia – Reaktion und Wiedergutmachung gefordert von Marc Löfflad · Heute, 16:19 Uhr · 0 Leser

Der FC Neuhadern (hier mit Nicolas Kröll am Ball und Maximilan Hartmann) hat noch eine Rechnung offen für das Rückspiel gehen Teutonia. – Foto: FC Neuhadern

Für den FC Neuhadern steht am kommenden Sonntag um 11:30 Uhr das Auswärtsspiel beim FC Teutonia an. Nach der 1:4-Niederlage gegen München West will die Mannschaft dabei nicht nur spielerisch an die guten Spiele der vergangenen Wochen anknüpfen, sondern auch eine offene Rechnung aus dem Hinspiel begleichen. Das erste Duell mit Teutonia verlor Neuhadern zuhause mit 4:6, in einer wilden Partie, in der die Mannschaft vor allem defensiv große Probleme offenbarte und insgesamt weit von der eigenen Stabilität entfernt war. „Das Hinspiel war eines der Spiele, mit denen wir überhaupt nicht zufrieden sein können“, erklärt Trainer Dario Casola. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und insgesamt kein gutes Spiel gezeigt.“

Auch deshalb sieht der Trainer seine Mannschaft nun in der Pflicht, eine deutliche Reaktion zu zeigen. „Wir haben gegen Teutonia definitiv etwas gutzumachen“, so Casola. „Nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Art und Weise.“