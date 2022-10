FCM wartet auf die Überflieger aus Kastl BEZIRKSLIGA

Moosinning – Mit dem TSV Kastl empfängt der FC Moosinning an diesem Samstagnachmittag den Tabellenführer und derzeit sowas wie die Übermannschaft der Bezirksliga Ost. Spielbeginn im Rudi-Bayerl-Stadion um 15 Uhr.

Neun Siege, davon zuletzt sieben in Serie, hat der Landesligaabsteiger aus dem Landkreis Altötting bei einer Niederlage und einem Remis auf dem Konto. Der Vorsprung auf Freilassing beträgt stolze fünf Punkte.

„Wir haben aber auch einen Lauf“, verweist Christoph Ball, Trainer der Gelb-Schwarzen, auf die letzten drei Siege am Stück. Zufrieden war er zuletzt vor allem mit der Defensivleistung seiner Mannschaft: „Zweimal zu Null und in Buchbach auch nur ein Gegentreffer, man sieht, dass mit Siegl, Volkmar, meinem Bruder Giggs, Stauf, Haas und so weiter eine starke Achse jetzt steht“. Personell schaut es auch wieder besser aus: Matthias Eschbaumer, Florian Jakob und Bastian Lanzinger sind wieder im Kader. „Damit kommen zum Raubling-Kader drei Mann dazu, und nun möchten wir unsere Heimbilanz mal aufpolieren“, sagt Ball. Diese passt auswärts mit zehn Punkten aus sechs Spielen, aber zuhause wurden in fünf Partien nur magere sieben Punkte eingefahren.