FCM-Trio komplett: SC Bernburg stellt Neuzugänge acht und neun vor

Der 19-jährige Innenverteidiger durchlief den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg, war 2022 zu den A-Junioren des FC Schalke 04 gewechselt und kam im vergangenen Sommer an die Elbe zurück. "Dort war er leider vom Pech verfolgt und wurde durch Verletzungen ausgebremst", weist der SCB auf die lange Ausfallzeit nach einem Kreuzbandriss hin, weshalb Heitzmann in der abgelaufenen Serie nur einmal in der Oberliga zum Einsatz kam. "Nun aber möchte der großgewachsene Linksfuß in der Verbandsliga Fuß fassen und die Stürmer kaltstellen", schreibt der SCB zur Vorstellung.

