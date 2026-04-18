FCM-Trainer Ball fordert Steigerung gegen Gaimersheim trotz Platz vier

FC Moosinning gegen FC Fatih Ingolstadt – Foto: Christian Riedel

Hausaufgaben erledigen und auf Patzer der Konkurrenz warten, heißt also das Motto, doch Ball macht auch klar: „Wenn wir gegen Gaimersheim drei Punkte holen wollen, müssen wir uns gewaltig steigern.“ Das mühsame 3:1 gegen Schlusslicht Fatih Ingolstadt am Mittwoch hat dem Coach nämlich gar nicht gefallen: „Es ist schon klar, dass so ein Spiel zum Gewürge werden kann, wenn man nicht frühzeitig die Tore macht. Aber wir waren insgesamt viel zu fahrig, die ganze Körpersprache hat mir nicht gefallen. Da hat man schon gesehen, dass wir noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären. Trotzdem wollen wir gegen Gaimersheim nachlegen.“

Platz vier hat der FC Moosinning mittlerweile in der Bezirksliga Nord erklommen. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen beträgt gerade noch drei Punkte. In Aufstiegseuphorie verfällt FCM-Trainer Christoph Ball vor dem heutigen Duell um 13 Uhr gegen den TSV Gaimersheim aber nicht: „Wir müssen auf uns selber schauen. Wir haben es nicht mehr in der Hand.“

Georg Ball fehlt dem FC Moosinning sechs Spiele gesperrt

Personell tut sich bei den Gelb-Schwarzen nicht viel: Verzichten muss Ball weiterhin auf seinen Bruder Georg, dem der Verband nach seiner roten Karte beim 0:2 in Freising eine Sperre von sechs Spielen aufgebrummt hat. Aber das will der FCM-Trainer so nicht akzeptieren: „Wir müssen da eine Stellungnahme abgeben, weil die Schilderung der Szene nicht den Tatsachen entspricht. Das kann man auf den Videobildern klar erkennen.“

Nicht dabei ist heute auch der privat verhinderte Fabian Ulitzka. Ein Fragezeichen steht zudem hinter der Rückkehr von Keeper Aaron Siegl. Inwieweit Felix Meier und Mateus Hones nach Aufbautraining bereits wieder im Kader sein werden, entscheidet sich kurzfristig.

Zum Gegner, der nur zwei Punkte weniger als die Gastgeber auf dem Konto hat, findet Ball nur lobende Worte: „Die Gaimersheimer spielen eine solide Saison und haben die Winterabgänge gut verkraftet, weil sie die Mannschaft mit Spielern aus der eigenen Jugend auffüllen und an das Niveau der Bezirksliga heranführen. Das ist schon ein eingeschworener Haufen. Wir brauchen unbedingt wieder eine Leistung wie beim 3:0 gegen Walpertskirchen. Sonst wird das nichts. Vor allem dann nicht, wenn wir dem Gegner so viele Fehler wie am Mittwoch anbieten. Das bestraft eine Mannschaft wie Gaimersheim gnadenlos.“

Tipp: 2:1 für Moosinning