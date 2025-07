FCM-Talent und Verbandsliga-Keeper schließen sich dem Burger BC an

Mit Lennert Gramelsberger wechselte nach Eddie Siebert ein weiteres Talent von der U19 des 1. FC Magdeburg ins Parkstadion. Der 18-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison sechsmal in der DFB-Nachwuchsliga zum Einsatz. Vor seinem Wechsel nach Magdeburg im vergangenen Sommer spielte Gramelsberger im Nachwuchs von RB Leipzig. Nun schließt sich der "junge Spieler mit großer Perspektive", wie es in der Vorstellung des Vereins heißt, dem BBC an. Zum Spielerprofil:

>> Lennert Gramelsberger