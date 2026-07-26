FCM-Rückkehrer mit Traumstart: "Zuverlässigkeit, Demut und Fleiß"

Es war ein furioser Auftakt: Mit einem 5:1-Heimerfolg über den Aufsteiger SV Tasmania Berlin stürmte die U23 des 1. FC Magdeburg am Sonnabend zum Saisonstart an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost. Viel besser hätte sich Mathis Fritz Frohberg seine ersten Stunden zurück wohl kaum vorstellen können.
Am Freitag wurde der 21-Jährige als weiterer Neuzugang für die U23-Vertretung vorgestellt. Einen Tag später stand der gebürtige Magdeburger gleich in der Anfangsformation von Trainer Ronny Thielemann, feierte sein Regionalliga-Debüt und mit seinem Team den deutlichen Sieg.
In den vergangenen beiden Jahren lief Frohberg noch für den VfB Auerbach in der NOFV-Oberliga Süd auf. Dorthin war der Mittelfeldspieler im Sommer 2024 gewechselt, nachdem er dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg entwachsen war. "Natürlich freue ich mich sehr, zum FCM zurückkehren zu können und will mich komplett in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte Frohberg zu seiner Rückkehr. Zum Spielerprofil:
"Wir freuen uns, Mathis wieder beim FCM begrüßen zu können. Er hat zuletzt zweieinhalb Wochen mit unserem U23-Team trainiert und sich super integriert", erklärte Sportdirektor Peer Jaekel zur Vertragsunterschrift. "Zuverlässigkeit, Demut und Fleiß" würden den Neuzugang auszeichnen. "Zudem bringt er mit seiner Körpergröße wichtige Voraussetzungen mit, um im defensiven Mittelfeld in einer starken Regionalliga bestehen zu können", ergänzte Jaekel.
Dass der 1,88 Meter große Frohberg bestehen kann, bewies er gleich am Sonnabend. Bis zu seiner Auswechslung in der 75. Minute bearbeitete der Neuzugang das Zentrum. "Die Regionalliga Nordost ist eine extrem spannende Liga. Dem Team will ich helfen, zu bestehen und dabei möglichst viel Spielzeit sammeln, um mich weiter entwickeln zu können“, sagte der Regionalliga-Debütant Frohberg. Viel besser hätte er sich den Start nach seiner Rückkehr wohl kaum vorstellen können.