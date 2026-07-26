FCM-Rückkehrer mit Traumstart: "Zuverlässigkeit, Demut und Fleiß"

– Foto: Axel Kammerer

Es war ein furioser Auftakt: Mit einem 5:1-Heimerfolg über den Aufsteiger SV Tasmania Berlin stürmte die U23 des 1. FC Magdeburg am Sonnabend zum Saisonstart an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost . Viel besser hätte sich Mathis Fritz Frohberg seine ersten Stunden zurück wohl kaum vorstellen können.

Am Freitag wurde der 21-Jährige als weiterer Neuzugang für die U23-Vertretung vorgestellt. Einen Tag später stand der gebürtige Magdeburger gleich in der Anfangsformation von Trainer Ronny Thielemann, feierte sein Regionalliga-Debüt und mit seinem Team den deutlichen Sieg.

Aus dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg zum VfB Auerbach

In den vergangenen beiden Jahren lief Frohberg noch für den VfB Auerbach in der NOFV-Oberliga Süd auf. Dorthin war der Mittelfeldspieler im Sommer 2024 gewechselt, nachdem er dem Nachwuchs des 1. FC Magdeburg entwachsen war. "Natürlich freue ich mich sehr, zum FCM zurückkehren zu können und will mich komplett in den Dienst der Mannschaft stellen", sagte Frohberg zu seiner Rückkehr. Zum Spielerprofil: