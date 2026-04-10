FCM-Reserve will den TSV trotz Außenseiterrolle wieder ärgern

Der TSV Moosburg empfängt am Samstag die FCM-Zweite im Stadtderby. Nach drei Pleiten sind die Aufstiegsambitionen beim TSV passé.

Stadtderby in der A-Klasse 6: Am Samstag um 15 Uhr empfängt der TSV Moosburg die Zweite Mannschaft des FC Moosburg. Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse scheint die Favoritenfrage nicht mehr so eindeutig, wie sie es noch vor einigen Wochen gewesen wäre.

Fakt ist: Nach drei Pleiten am Stück seien für den Tabellensechsten TSV Moosburg sämtliche Aufstiegsambitionen passé, wie Trainer Andreas Lienhard betont. So schlecht seien die Leistungen aber nicht gewesen, man habe trotz großer Personalprobleme teilweise nur durch Pech verloren. Das Stadtderby komme trotzdem zur rechten Zeit. „Auch wenn es für uns nicht mehr nach ganz oben geht: Bei einem solchen Duell sind alle Spieler topmotiviert.“

Zumal es in personeller Hinsicht auch wieder deutlich besser aussieht: Co-Trainer Christoph Härtl kehrt auf den Platz zurück und soll für Stabilität sorgen. In der kommenden Saison übernimmt er den Trainerposten von Lienhard, der in die sportliche Leitung wechselt.

Das Problem: Aktuell müssten sich seine Akteure jedes Tor hart erarbeiten, sagt der Coach. „Uns fehlt einfach ein Knipser im Angriff. Das soll sich nächste Saison ändern, die Planungen dazu laufen schon.“ Das aktuelle Mindestziel laute, besser als in der vergangenen Runde abzuschneiden. Damals landete der TSV auf Platz fünf. Und fürs Derby gibt’s eigentlich nur eine Ansage: „Das wollen und müssen wir natürlich gewinnen“, führt Lienhard aus. „Trotz der letzten Ergebnisse sehe ich die Vorteile bei uns.“

Aber natürlich seien auch seine Männer bis in die Haarspitzen motiviert, versichert FCM-Coach Dominik Dorsch. Nach dem klaren 4:1-Erfolg über Eichenfeld sei das Selbstvertrauen beim Tabellenvorletzten groß, die Favoritenrolle liege dennoch klar beim TSV. „Wir haben im Derby nichts zu verlieren. Das könnte uns gefährlich machen.“ Und dem Stadtrivalen sei der 6:1-Sieg der FCM-Reserve in der vergangenen Saison sicherlich noch in Erinnerung. „Wir sind Außenseiter, aber garantiert nicht chancenlos“, meint Dorsch daher.

Der FCM II will mit einer ähnlichen Taktik wie gegen Eichenfeld punkten. Also defensiv sicher stehen und mit Kontern Nadelstiche setzen. Zudem fordert Dorsch eine gewisse körperliche Härte: „In diesem Duell dürfen wir den Gegner nicht einfach so vorbeilaufen lassen.“ Durch die Verlegung auf Samstag sehe es personell allerdings nicht bestens aus, weil die „Erste“ zeitgleich spielt. Auf dem Platz alles geben und danach freundschaftlich mit dem Kontrahenten ein Bier trinken – so lautet der Wunsch des FCM-Trainers.