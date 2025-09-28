FCM-Reserve wieder im Torrausch? HFC-Frauen beim Schlusslicht

In der Humanas-Verbandsliga der Frauen rollt am Sonntag wieder der Ball. Während die einen die ersten Punkte einfahren wollen, wollen die anderen ihre perfekte Bilanz bewahren. Der Blick auf die Begegnungen des Tages.

Die Frauen der SG Union Sandersdorf erlebten einen Start mit wechselhaften Ergebnissen: Auf einen 9:0-Auftaktsieg über Wernigerode folgte eine 1:8-Niederlage beim FCM II und darauf wiederum ein sehr klarer 8:1-Erfolg in Irxleben. Geht es am Sonntag mit den Extremen weiter? Dann ist die SG Einheit Halle in Sandersdorf zu Gast.

Mit 19 Treffern aus den ersten drei Partien feuert die U23 des 1. FC Magdeburg bisher aus allen Rohren. Sind die Blau-Weißen am Sonntag wieder im Torrausch? Dann gastiert die FCM-Reserve als Tabellenführer bei der FSG Irxleben/Niederndodeleben, die schon am vergangenen Wochenende mit 1:8 gegen Sandersdorf unterlag.

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Hergisdorf Hergisdorf SV Allemannia Jessen Jessen 14:00 PUSH

Der SV Allemannia Jessen will am Sonntag seine ersten Zähler der neuen Saison einfahren. Dann sind die Jessenerinnen zu ihrer erst zweiten Verbandsliga-Partie beim Aufsteiger SV Germania Hergisdorf zu Gast. Im Landespokal besiegten die Allemannia-Jessen mit dem SV Blau-Weiß Dölau (4:0) bereits den Meister der Landesliga Süd aus der Vorsaison. Gelingt dies nun auch beim Vizemeister, der mit sechs Punkten aus drei Partien sehr gut in die Verbandsliga gestartet ist?

Heute, 14:00 Uhr Wernigeröder REDS Wernigeröder REDS Hallescher FC HallescherFC 14:00 PUSH

Nach dem Aufstieg im Sommer tun sich die Wernigeröder REDS bisher noch schwer im Oberhaus. Nach drei Partien sind sie mit einer Tordifferenz von 3:20 noch punktlos. Und die nächste Aufgabe wird nicht leichter: Am Sonntag kommt mit dem Halleschen FC der amtierende Landesmeister zum Schlusslicht. Die HFC-Frauen sind mit drei Siegen aus drei Partien in die Spielzeit gestartet und haben bisher noch kein Gegentor zugelassen. Sorgen nun ausgerechnet die REDS für eine große Überraschung?

