FCM-Reserve startet Vorbereitung: Neun Gesichter sind nicht mehr dabei

– Foto: Axel Kammerer

Am Montag startet die U23 des 1. FC Magdeburg in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison. Wenn der neue Cheftrainer Ronny Thielemann seine erste Einheit bei der FCM-Reserve leitet, werden neun Gesichter aus der Vorsaison nicht mehr mit dabei sein.

Schmerzhaft ist der Abgang von Albert Millgramm. Im Sommer 2024 vom FC Hertha 03 Zehlendorf zur FCM-Reserve gewechselt, war der junge Flügelspieler eine echte Entdeckung. Der 21-Jährige durfte sogar schon bei den Profis in der 2. Bundesliga ran. In der neuen Saison wird Millgramm jedoch für den SC Paderborn auflaufen. Zum Spielerprofil:

Von ihnen hatten sich die Magdeburger zum Abschluss der vergangenen Saison verabschiedet. Einige der Abgänge wurden zu diesem Zeitpunkt oder inzwischen schon bei neuen Vereinen vorgestellt. Bei anderen ist dagegen noch kein neues Ziel bekannt.

>> Felix Vogler

>> Willi Kamm

>> Conner Noel Schulze

>> Hector Hink

Bei vier weiteren Verabschiedeten ist dagegen noch keine neue Destination bekannt geworden. Unter ihnen ist Aleksa Marusic (27), der ursprünglich für die Profis der Elbestädter verpflichtet worden war, nach seiner Leihrückkehr aber nur noch für die U23 ran durfte. Auch Verteidiger Julius Pfennig (23), der die Magdeburger sogar einige Male als Kapitän aufs Feld geführt hatte, ist nicht mehr dabei. Ebenso wie Enis Bytyqi (29), der im Februar 2025 als "verlorener Sohn" zurückgekehrt war, und Laurin Schößler (19), der im vergangenen Sommer von der U19 von RB Leipzig verpflichtet wurde. Zu den Spielerprofilen:

>> Aleksa Marusic

>> Julius Pfennig

>> Enis Bytyqi

>> Laurin Schößler

Fünf Testspiele stehen im Vorbereitungsplan der FCM-Reserve

Angesichts der neun Verabschiedungen dürfte wohl noch der eine oder andere Kaderplatz besetzt werden, bis die U23 des 1. FC Magdeburg Ende Juli in die neue Regionalliga-Saison startet. Bis dahin stehen aktuell fünf Testspiele im Fahrplan der FCM-Reserve. Den Auftakt gibt es bereits am Sonnabend (27. Juni), wenn die Magdeburger U23 in Beelitz auf den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 trifft.

Es folgen Duelle mit dem Nord-Regionalligisten FSV Schöningen (30. Juni, Sportplatz Tonschacht), mit dem niedersächsischen Oberligisten VfV Borussia Hildesheim (4. Juli, Stadion am Schöppensteg) und mit dem Nord-Regionalligisten HSC Hannover (11. Juli, Nebenplatz Avnet Arena). Zur Generalprobe vor dem Saisonstart eine Woche später ist am 18. Juli noch der Drittligist TSV Havelse auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena zu Gast (12 Uhr). Es wird zugleich der Härtetest für die neuformierte Mannschaft des neuen Cheftrainers Ronny Thielemann.

Der Sommerfahrplan der U23 des 1. FC Magdeburg