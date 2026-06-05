FCM-Reserve muss wieder nachsitzen: Relegation gegen Dietersheim

Mut machen für die Saisonverlängerung: Spielertrainer Manuel Gröber (3.v.l.) schwört sein Moosinninger Team auf das Spiel gegen Dietersheim ein. – Foto: Christian Riedel

Die zweite Mannschaft des FC Moosinning kämpft am Sonntag um den Verbleib in der Kreisliga. Der Gegner SV Dietersheim erzielte in der Saison 62 Tore.

„Und jährlich grüßt das Murmeltier“, so könnte man in Anlehnung an einen Filmklassiker die Lage bei der zweiten Mannschaft des FC Moosinning in der Kreisliga umschreiben. Wie 2025 muss die Mannschaft auch in dieser Saison nachsitzen und versuchen, die Liga über einen Sieg in der Relegation zu halten. Am Sonntag um 15 Uhr trifft der FCM2 in Eitting auf den Freisinger Kreisklassenzweiten SV Dietersheim. Dann entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der Kreisliga spielt.

Dabei sah es auf Moosinninger Seite in der Vorrunde lange Zeit so aus, als könnte die Mannschaft eine sorgenfreie Saison spielen. Das Trainerteam Manuel Gröber/Matze Eschbaumer konnte auf viele junge Akteure zurückgreifen, die mit viel Eifer bei der Sache waren und auch die nötigen Punkte holten. Doch spätestens mit Beginn der Rückrunde sorgten zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle von Leistungsträgern wie Benedikt Thumbs oder Marco Bertsch für Ernüchterung und einige junge Akteure mussten den Anforderungen der Kreisliga Tribut zollen. Woche für Woche wurde das Mannschaftsgefüge kräftig durcheinander gewürfelt, wichtige Spiele gingen verloren und so war man am Ende sogar auf Schützenhilfe aus Kranzberg angewiesen, um zumindest noch die Relegation zu erreichen.

Hier wartet mit dem SV Dietersheim ein unbeschriebenes Blatt. Die Mannschaft aus dem Freisinger Landkreis peilt den zweiten Aufstieg in Folge an. Lange schien sogar ein direkter zweiter Aufstieg möglich, in den letzten vier Spielen aber gelang der Mannschaft von Spielertrainer Christopher Schindler kein Dreier mehr, und so konnte der TSV Eching mit einem 3:2 gegen Dietersheim im letzten Saisonspiel die Rückkehr in die Kreisliga perfekt machen.

Die Stärken der Dietersheimer liegen in der Offensive, denn 62 erzielte Tore sind in der Kreisklasse 3 Bestmarke, und so müssen die Moosinninger ein besonderes Augenmerk auf Nicolas Esono Ntutum (15) und Christopher Schindler (13) legen, die mit ihren Toren großen Anteil am Erfolg haben. Aber auch Akteure wie Jonas Wick (9) oder Walace Rodrigues Viana (9) sind der Beweis dafür, dass die Dietersheimer breit aufgestellt sind. So sieht es auch Moosinnings Trainer Manu Gröber: „Die Dietersheimer bringen sehr viel Erfahrung mit, haben aber auch zahlreiche junge Akteure in ihren Reihen. Wir werden alles raushauen und versuchen, ein weiteres Jahr Kreisliga zu sichern.“ Tipp: 3:1 für den FCM