FCM-Reserve legt nochmal nach: Verteidiger mit Regionalliga-Erfahrung

Mit einem Sieg und einer Niederlage ist die U23 des 1. FC Magdeburg in die neue Saison der Regionalliga Nordost gestartet. Vor dem Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde am Sonnabend (14 Uhr) hat der Aufsteiger noch einmal personell nachgelegt.

"Mit Mihailo gewinnen wir einen erfahrenen Spieler, der bei uns Führungsverantwortung übernehmen möchte", sagt der mit Petrik Sander gleichberechtigte FCM-Coach Pascal Ibold über den Neuzugang. Dieser bringe ein "sehr spannendes Innenverteidiger-Profil mit seinem linken Fuß" mit und habe "schon in jungen Jahren Regionalliga-Erfahrung gesammelt". Damit soll Trkulja dem Aufsteiger weiterhelfen: "Mihailo ist eine Verstärkung für unseren Kader. Er wird aber noch etwas Zeit benötigen, um auf unser Fitnesslevel zu kommen", so Ibold.

Mit Mihailo Trkulja begrüßt die FCM-Reserve einen neuen Defensivspieler, der für den Bahlinger SC, den SGV Freiberg und zuletzt bei der U23 von Holstein Kiel schon reichlich Regionalliga-Erfahrung gesammelt hat. Für die Zweitvertretung der "Störche" lief der 22-Jährige in der vergangenen Saison 27 Mal in der Nord-Staffel auf. Außerdem stehen zwei Länderspiele für die U21 von Bosnien und Herzegowina in der Vita des Innenverteidigers. Zum Spielerprofil:

