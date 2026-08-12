FCM-Reserve legt noch einmal nach - Neuzugang feiert sofort sein Debüt

– Foto: 1. FC Magdeburg

Die U23 des 1. FC Magdeburg hat am Dienstagabend ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Nach frühem Rückstand drehte die FCM-Reserve das Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03 noch zu einem 3:1-Heimerfolg. Dabei feierte ein weiterer Neuzugang sofort sein (erfolgreiches) Debüt.

Erst kurz vor dem Anpfiff hatte der FCM die Verpflichtung von Steven Probst bekanntgegeben. "Bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost war Probst als Probespieler Teil der Zweitvertretung. Nun wird der Rechtsverteidiger fester Bestandteil der Mannschaft von Ronny Thielemann", schrieben die Blau-Weißen auf ihrer Homepage. Zum Spielerprofil:

Seine fußballerische Laufbahn hatte der 19-Jährige im Nachwuchs des Schweizer Erstligisten FC Basel begonnen. In den vergangenen drei Jahren lief Probst für die Junioren des SC Freiburg in der DFB-Nachwuchsliga auf. Für die A-Junioren der Breisgauer kam der Defensivspieler in der vergangenen Saison 16 Mal zum Einsatz. Nun unterschrieb der Außenverteidiger einen Vertrag im weit entfernten Magdeburg.

Außenverteidiger bringt "gute Dynamik" und "das nötige Tempo"

"Aufgrund des großen Umbruchs im Sommer bestand in unserer Abwehr noch Bedarf. Steven hat als Probespieler einen guten Eindruck hinterlassen und bringt eine gute Dynamik sowie das nötige Tempo für die Außenverteidigerposition mit", erklärte FCM-Sportdirektor Peer Jaekel zur Verpflichtung: "Wir freuen uns, mit ihm das fehlende Puzzleteil gefunden zu haben."

Probst sei "sehr glücklich darüber, künftig das Trikot des FCM zu tragen", erklärte der junge Neuzugang: "In meinen Tagen als Probespieler konnte ich sowohl die Jungs als auch die Spielidee kennenlernen." So rückte der 19-Jährige gegen den SV Babelsberg 03 gleich problemlos ins Spieltagsaufgebot - und feierte mit der Einwechslung in der 75. Minute sofort sein Regionalliga-Debüt.

1. FC Magdeburg II dreht das Spiel nach Babelsberger Blitzstart

Zu diesem Zeitpunkt hatten Cornelius Bräunling (41.) und Stefan Korsch (49.) den Spielstand nach dem Babelsberger Blitzstart durch den Ex-Magdeburger Theo Ogbidi (2.) längst gedreht. Wenige Minuten nach der Probst-Hereinnahme sorgte Kevin Manthey für die Entscheidung zugunsten der FCM-Reserve (80.) - und damit für das gelungene Debüt des nächsten Neuzugangs.