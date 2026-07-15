FCM-Reserve holt Keeper von Regionalliga-Gegner: "Bin sehr glücklich"

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Die U23 des 1. FC Magdeburg hat ihr Torwartteam wieder komplettiert. Wenige Tage nachdem der Regionalligist die Trennung von Felix Güldner bekanntgegeben hat, wurde am Mittwoch ein neuer Keeper vorgestellt. Dieser stand zuletzt bei einem Regionalliga-Gegner zwischen den Pfosten.

Vom Greifswalder FC wechselt Philipp Flemming zur U23-Vertretung des Zweitligisten. Der 21-Jährige lief seit dem Vorbereitungsstart als Probespieler bei der Mannschaft von Ronny Thielemann mit und kam in allen drei Testspielen gegen die FSV Schöningen (2:2) , den VfV Borussia Hildesheim (2:0) sowie den HSC Hannover (1:1) bereits zwischen den Pfosten zum Einsatz. Zum Spielerprofil:

"Philipp bringt mit seiner Größe sehr gute Voraussetzungen für einen Torhüter mit", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den 2,01 Meter großen Schlussmann. "In der Vorbereitung hat er sowohl im Training als auch in den Testspielen einen positiven Eindruck hinterlassen. Er wird unser Torwartteam bereichern und soll schnell die nächsten Entwicklungsschritte gehen", ergänzt Jaekel.

Viermal für den Greifswalder FC in der Regionalliga im Einsatz

Ausgebildet wurde Flemming im Nachwuchs des FSV Union Fürstenwalde, für den er auch seine ersten Oberliga-Einsätze sammelte. Im Januar 2024 schloss sich der Keeper dem SV Tasmania Berlin an, im Sommer 2025 folgte der Wechsel zum Greifswalder FC, für den er viermal in der Regionalliga Nordost auflief.