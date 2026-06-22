FCM-Reserve holt "entwicklungsfähigen Stürmer" vom Meister

– Foto: 1. FC Magdeburg

Am Montagmittag ist die U23 des 1. FC Magdeburg in die Vorbereitung gestartet. Neun bekannte Gesichter aus der Vorsaison waren nicht mehr dabei , dafür aber ein erster Neuzugang: Vom Regionalliga-Meister 1. FC Lokomotive Leipzig wechselt Angreifer Luc Elsner an die Elbe.

Mit dem 22-Jährigen "haben wir einen jungen und entwicklungsfähigen Stürmer für unsere zweite Mannschaft gewonnen, welcher bereits seine Stärken in der Regionalliga Nordost unter Beweis gestellt hat", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über die Neuverpflichtung für die Offensive: "Mit seinem Torinstinkt wird Luc unser Angriffsspiel noch weiter beleben." Zum Spielerprofil:

Für die Leipziger kam Elsner in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 37 Regionalliga-Einsätze und feierte mit der Lok jeweils die Meisterschaft. Auch in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga, die für den Nordost-Meister in beiden Jahren nicht erfolgreich verliefen, kam der Mittelstürmer jeweils zum Einsatz. Für den FC Erzgebirge Aue sammelte Elsner zudem schon einige Drittliga-Minuten.

Nun läuft der 1,88 Meter große Angreifer für die U23 des FCM auf. "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim 1. FC Magdeburg und möchte gemeinsam mit der Mannschaft viele erfolgreiche Partien in der Regionalliga Nordost bestreiten“, sagt Elsner.