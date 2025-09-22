FCM-Reserve feiert Kantersieg über das nächste Spitzenteam

Nach dem 8:1-Kantersieg über die SG Union Sandersdorf hat die Zweitvertretung des 1. FC Magdeburg in der Humanas-Verbandsliga das nächste dicke Ausrufezeichen gesetzt und die Tabellenführung übernommen.

Auch die SG Einheit Halle hat am Sonntag souverän mit 8:1 gewonnen. Beim Kantersieg über Aufsteiger Wernigeröder REDS glänzte Lena Ebeling mit einem Viererpack für die Hallenserinnen, die sich nach zwei Niederlagen zum Start den Frust von der Seele schossen. Dagegen hält der noch puntklose Aufsteiger aus Wernigerode die Rote Laterne.

Eine Woche nach der deftigen Schlappe gegen den FCM II hat sich die SG Union Sandersdorf torreich zurückgemeldet. Beim Aufsteiger FSG Irxleben/Niederndodeleben siegten die Unionerinnen mit 8:1. Dabei trugen sich neben Doppelpackerin Helene Strömer alle anderen Torschützinnen nur einmal ein.

Am Sonntag zu früher Stunde machte die FCM-Reserve im Stadtderby kurzen Prozess. Mit 7:1 siegten die Blau-Weißen im Heinrich-Germer-Stadion fulminant gegen den amtierenden Vizemeister SSV Besiegdas. Dabei überragte Angreiferin Clara Sophie Hüfner mit einem Viererpack im zweiten Durchgang. Schon zur Pause hatten Tamia Beutel und Sydney Maier die Blau-Weißen in Front gebracht. Mit perfekter Ausbeute und 19:3 Treffern steht die FCM-Zweite nach drei Partien an der Spitze. Besiegdas dagegen verbleibt ohne Punkte auf dem Konto.

Bereits am Sonnabend hat der Hallesche FC im dritten Saisonspiel seinen dritten Sieg eingefahren. Im Heimspiel gegen den mit zwei Dreiern gestarteten SV Germania Hergisdorf gewann der amtierende Landesmeister mit 3:0. Marlene Ächtner, Lavina Kadler und Prisca Staiger trafen dabei zum Erfolg der favorisierten HFC-Frauen, die sich aufgrund der Tordifferenz zunächst hinter dem FCM II einsortieren.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!