FCM-Reserve begrüßt den ersten Neuzugang für die Regionalliga

Die U23 des 1. FC Magdeburg hat ihren ersten Neuzugang für die Regionalliga. Vom künftigen Ligakontrahenten VSG Altglienicke wechselt Offensivspieler Malick Sanogo zum Aufsteiger. Dies gab der Club am Mittwoch bekannt.

Sanogo begann mit dem Fußballspielen beim SV Werder Bremen und landete über eine Station beim FC Energie Cottbus im Nachwuchs des 1. FC Union Berlin. Dort glänzte der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Boubacar Sanogo (u.A. 1. FC Kaiserslautern, Hamburger SV und SV Werder Bremen) in seiner letzten A-Junioren-Saison mit 17 Treffern in 16 Bundesliga-Partien. Außerdem gehörte er zum erweiterten Erstliga-Kader, kam allerdings zu keinem Pflichtspiel-Einsatz. Zum Spielerprofil:

Nach seiner Zeit im Union-Nachwuchs wechselte Sanogo zur zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg, für die er in 17 Regionalliga-Partien fünfmal traf. Im vergangenen Winter kehrte der 20-Jährige zurück nach Berlin und verbuchte in der zweiten Saisonhälfte vier Scorerpunkte in zwölf Regionalliga-Einsätzen für Altglienicke. Nun zieht es den Offensivspieler weiter zum Aufsteiger nach Magdeburg.

"Mit Malick ist es uns gelungen, einen jungen und entwicklungsfähigen Spieler zu verpflichten. In der U17 und U19 wurde er jeweils Torschützenkönig", betont Pascal Ibold, der mit Petrik Sander gleichberechtigte Coach der FCM-Reserve. "Es freut uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. Gemeinsam wollen wir die nächsten Schritte gehen", so Ibold weiter.