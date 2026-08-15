FCM Mittenwald startet als Abstiegstipp in die Kreisklasse

Das Mittenwalder Team: (h.v.l.) Trainer Klaus Maurus, Florian Rönitz, Sebastian Kriner, Jonas Reindl, Mareike Büttner, Michael Yemane, Gerrit Fiebeler, Sayed Zia Mozafari, Thomas Ehrlich, Luis Hauenstein, Korbinian Brandtner, Stefan Breundl, Trainer Max Tauwald; (v.v.l.) Korbinian Kick, Finn Macerlaine, Josef Gerstmeir, Tobias Nowak, Andreas Meyer, Florian Rieger, Julius Kempski und Joshua Glöckner. – Foto: Christoph Amberger

Aber das hatten die Fußballer schon einmal. „Im Aufstiegsrennen letzte Saison waren wir der Underdog – jetzt sind wir es wieder in der ganzen Saison“, sagt der Spielertrainer. Damals wie heute setzt er auf den unsichtbaren Bund, der seine Mannen hält und stärkt. Nicht anders lassen sich die jüngsten Erfolge beim FCM erklären. Unter Tauwald etablierte sich wieder eine Reserve, nun schon zum dritten Jahr in Folge. Sie ist ein wichtiger Zustrom, nicht nur aus sportlicher Sicht. „Für den Teamgedanken enorm bedeutend, das hat uns mit zum Aufstieg geführt.“ Das Abenteuer gehen sie wieder so an. Vorige Woche verabredete man sich am Bozner Markt. Beim traditionellen Auftakt feierten die Mittenwalder ihren Aufstieg noch einmal. „Da waren sehr viele da, das hat Spaß gemacht.“ Der Gefühlsrausch trug die Sportler durch den gesamten Sommer. „Jeder hat das wochenlang gefühlt.“ Die Frage ist nur: Was ist demnächst im Alltag?

Was kommt nun nach dem Sommer ihres Lebens? Die Mittenwalder Fußballer erlebten zwei magische Monate mit Zwischenhalten in der Relegation samt Wundersieg und Aufstieg gegen die SG Hungerbach sowie zuletzt zehn Tagen Zeitreise ins Mittelalter beim Bozner Markt. „Wir haben überlebt“, hielt Trainer Max Tauwald mit einem großen Augenzwinkern fest. Er nutzte das Historien-Spektakel, um das neue Team zu formen, das die Mission Unmöglich angeht. Der FCM startet am Samstag in Garmisch-Partenkirchen (17.30 Uhr) als Abstiegstipp Nummer eins der Konkurrenz in die Kreisklasse.

FC Mittenwald hat drei Offensivspieler verloren

Effektiv hat der FCM drei Top-Leute verloren. Fabian Rotter und Felix Maurus zog es zum 1. FC, mit der Perspektive auf die Bezirksliga. Alexander Kidane riss sich im Relegationsspiel das Kreuzband. „Drei aus der Offensive, die man nicht ersetzen kann“, betont Tauwald. Zumal ja noch die üblichen Ausfälle hinzukommen werden: die Urlauber, die Angeschlagenen, die Studenten und wen man noch so hat. „Jeder weitere tut unfassbar weh“, sagt er. Doch die Mittenwalder lassen sich nicht unterkriegen. Tauwald fuhr das Trainingspensum hoch, bot mehr Einheiten an. „Um so viele wie möglich in der Urlaubszeit zu erreichen.“ Mit Julius Kempinski (arbeitet im Schloss Elmau) und Sayed Mozafari (vom FC Megas) kamen zwei Neue hinzu.

Ob das am Ende reicht, um sich in der starken Kreisklasse zu behaupten, wissen sie unter dem Karwendel nicht. Selbst der Trainer ist hin- und hergerissen. Einerseits denkt er an die Relegation zurück. Da sahen die Isartaler, wie stark der Niveauanstieg doch ist, wie sehr sie rödeln, kämpfen und am Limit agieren müssen für Tore und gute Ergebnisse. „Die Gegner werden stärker sein, wir werden Lehrgeld bezahlen. Alle Teams haben Spieler, die regelmäßig auf dem Niveau oder darüber gespielt haben“, sagt Tauwald. Mittenwald hingegen nur wenige. Andererseits hat der Coach bereits jedem Einzelnen ein neues Selbstbewusstsein eingehaucht. Jeder glaube fest an den Nichtabstieg – „egal, wie wir das machen“. Als erstes Etappenziel haben sie nun einmal die Winterpause ausgegeben. Bis dahin möchten sie in der Nähe der Nichtabstiegsplätze verweilen. Vielleicht setzt der süße Duft des Sommers ja weitere Wunderkräfte frei.