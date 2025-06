Voller Einsatz, Rückstand verhindert: Lengdorfs Bastian Fischer (Nr. 12) klärt artistisch, sehr zur Erleichterung seines Torwarts Johannes Preis. – Foto: Hermann Weingartner

FCM leistet keine Schützenhilfe – „Vor allem im zweiten Durchgang waren wir besser“ Acht Tore in Wartenberg Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Allershausen Eitting FC Lengdorf Walpertskchn + 11 weitere

Der FC Moosinning verliert gegen Palzing. Lengdorf gewinnt deutlich gegen Unterbruck. Wartenberg überrollt Vötting. Es gibt keine Sieger in Berglern.

Sa., 31.05.2025, 15:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing FC Moosinning Moosinning II 4 2 Abpfiff Die Teilnahme an der Abstiegsrelegation stand fest – übrigens am Donnerstag im Gemeindederby gegen Eichenried (19.30 Uhr, Finsing) –, doch die Moosinninger hätten zumindest noch Schützenhilfe für das spielfreie Finsing leisten können. Doch am Ende war der SVA, der seinerseits nun in die Saisonverlängerung rutschte am allerletzten Spieltag, eine Nummer zu groß.

Keine Schützenhilfe für das spielfreie Finsing Wenngleich die Gelb-Schwarzen lange Paroli boten. „Am Ende war's bitter, weil wir gut drin waren“, erklärte Spielertrainer Manuel Gröber. „Jetzt gilt der ganze Fokus aber der Relegation.“

Dem FC gelang sogar doppelt die Führung: Zunächst verwertete Spielertrainer Manuel Gröber eine Flanke von Stefan Erl (19.), die Palzing durch Ivan Rakonic egalisierte (43.). Nach einem Schnittstellenpass von Liam Fitzpatrick war es wiederum Gröber, der auf und davon war und sicher abschloss (53.). In der Folge nahm der Druck der Ampertaler zu. Palzing schüttelte sich nur kurz, wurde nun dem Stil einer Spitzenmannschaft gerecht und drehte noch einmal auf. Christoph Kollmannsperger droht für die Relegation auszufallen Und nur Minuten später hatte der SVA wieder egalisiert. Erneut konnte Pfanzelt einen Schuss nicht festhalten, dieses Mal war’s Chefsache: Kapitän Marcel Radlmaier staubte ab (57.). Doch zum Mann des Nachmittags sollte ein anderer werden, Winter-Neuzugang Ioannis Argiriaidis, der mit einem Doppelpack den 4:2-Sieg besorgte und damit alle Finsinger Hoffnungen zunichtemachte. Bitter für den FC: Christoph Kollmannsperger verletzte sich schwerer und droht, für die Relegation auszufallen.

Gewiss, ein Remis hätte dem FCL gereicht, um das Ticket für ein weiteres Kreisliga-Jahr zu buchen. Doch die Lengdorfer wollten auf Nummer sicher gehen und schossen den Ampertalern, immerhin lange Zeit Tabellenführer gewesen, gleich ein halbes Dutzend Mal ins Netz. „Das Ergebnis sagt eigentlich alles“, resümierte FC-Sprecher Dietmar Fischer. „Wir haben hochverdient gewonnen.“ Lengdorfer sichern sich den Klassenerhalt Jetzt durften sich die Lengdorfer endgültig über den Klassenerhalt freuen. Zumindest im ersten Durchgang war die Partie noch relativ ausgeglichen, und der FCA konnte einigermaßen Paroli bieten. Maximilian Mayer hatte sich zunächst über rechts recht gut durchgesetzt, die anschließende Hereingabe in den Rückraum konnte Simon Nußrainer wunderbar verwerten (7.). Doch Unterbruck meldete sich zunächst zurück, nach einem Steckpass egalisierte Roland Lintner (45.). Der FC bot alles auf für den Klassenerhalt, und so war es Oldie Bernhard Heilmaier, der eine lange Lechner-Ecke einnickte (45.). Nach dem Seitentausch fand Unterbruck dann kaum mehr statt, und so war der Bann spätestens nach einem Steckpass von Tobias Lechner, den Maximilian Mayer verwertete (53.), gebrochen. Erneut Mayer (77.), Georg Reiter (80.) und Martin Lechner (85.) stellten auf 6:1.

Einen fulminanten Schlusspunkt nach einer Saison inklusive Trainerwechsel setzte der TSV, der nun Neunter wurde. „Das war ein hochverdienter Sieg“, jubelte Sprecher Thomas Rademacher nach dem Torfestival gegen den Tabellenletzten. Markus Engl eröffnete nach einer Flanke per Kopf den Torreigen (12.), Markus Pöppl mit einer feinen Einzelleistung erhöhte bald (16.). Treffer um Treffer in einer fulminanten Partie Wiederum Pöppl war es, der kurz vor der Pause nach erneut feiner Einzelleistung fürs 3:0 sorgte (41.). Nach dem Seitentausch konnten es sich die Hausherren sogar leisten, durch Michael Westermeier einen Elfmeter zu verschießen (56.). Erneut Pöppl war es, der an der Strafraumgrenze einen hohen Ball wunderbar annahm und butterweich zum 4:0 vollendete (60.). Flo Hornauer (67.), Daniel Bauer per Doppelpack (70./89.) und Christian Angermaier (86.) schraubten das Ergebnis nach oben.

Der Underdog spielte nach dem gesicherten Klassenerhalt in der Vorwoche munter auf, das 1:0 war fein herausgespielt: Spielertrainer Michael Faltlhauser zirkelte eine lange Freistoßflanke in den Strafraum, wo Maurice Steck klasse abschloss (16.). Steck stellte auch auf 2:0. Nach einem Foul an Fabian Taubmann gab’s Elfmeter, den Steck eiskalt verwandelte (30.). Zwei Tore aufgeholt Auf der anderen Seite hatten Käser und Fellermeier die Chance zum Anschluss. Doch so ganz wollte sich der Meister dann nicht mit einer Niederlage in die Bezirksliga verabschieden, und so drehte die Heilmeier-Elf nach dem Seitentausch auf. Nach einer feinen Kombination über links verkürzte Adrian Alexy zunächst (51.), ehe in der Schlussphase Marius Orthuber nach einem Steckpass frei das 2:2 erzielen konnte (75.). „In der Summe geht das Unentschieden in Ordnung.“ Eintracht-Sprecher Stefan Zott „In der Summe geht das Unentschieden in Ordnung“, resümierte Eintracht-Sprecher Stefan Zott. WSV-Coach Heilmeier war auch zufrieden: „Wir wollten auswärts ungeschlagen bleiben und haben im zweiten Durchgang nochmal Gas gegeben.“