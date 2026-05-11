FCM-Landesmeisterschaft perfekt, aber keine Chance auf den Aufstieg

– Foto: David Wächter

Ausgerechnet im Gipfeltreffen haben die Frauen von der U23 des 1. FC Magdeburg ihr Meisterstück gegeben. Mit einem 1:0-Erfolg über ihre ärgsten Verfolgerinnen vom Halleschen FC machten die Blau-Weißen am Sonntag die Landesmeisterschaft perfekt.

Zu ungewöhnlicher Zeit rollte im Heinrich-Germer-Stadion der Ball. Schon um 10 Uhr morgens startete das Spitzenspiel der Humanas-Frauen-Verbandsliga. In diesem lieferten sich die beiden Topteams der Liga ein Duell weitestgehend auf Augenhöhe. Den Unterschied machte schließlich Clara Sophie Hüfner, die in der 75. Minute mit ihrem 18. Saisontor den Siegtreffer erzielte.

Nach dem Schlusspfiff duften die Feierlichkeiten im Heinrich-Germer-Stadion beginnen. Bei nur noch einer ausstehenden Partie und nun neun Punkten Vorsprung vor den entthronten Titelverteidigerinnen des HFC ist die Meisterfrage sogar sehr deutlich beantwortet. In nur einem Saisonspiel, vor einigen Wochen beim 1:1-Unentschieden gegen den Stadtrivalen Besiegdas, holte die FCM-Reserve nicht die vollen drei Punkte. Mit 71 Treffern und nur sieben Gegentoren stellt die Elf von Leonie und Lisa Grünwald sowohl den besten Angriff als auch die beste Defensive der Liga.