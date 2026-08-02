FCM-Junioren feiern das späte Weiterkommen, SV Arminia chancenlos

Die Zeichen standen schon auf Verlängerung, da ließ Milano Herrmann die FCM-Talente doch noch jubeln: Mit seinem 4:3-Siegtreffer schoss der 17-Jährige die Blau-Weißen zum Weiterkommen beim SC Preußen Münster. Bis dahin war es für die Mannschaft des neuen Chefcoaches Matthias Mincu allerdings ein weiter Weg.

Osayuki Ogieriakhi sorgte für die frühe FCM-Führung (11.). Emil Brandenburg (24.) und Malte Varelmann per Elfmeter (39.) drehten die Partie für Münster, dann antworteten wiederum Ogieriakhi (50.) und Elishama Manyaka (51.) für die Magdeburger. Als Schiedsrichter Maik Heinen zum zweiten Mal auf den Elfmeterpunkt zeigte, blieb Varelmann wiederum cool und stellte die Weichen mit dem 3:3 auf Verlängerung. Doch Milano Herrmann hatte etwas dagegen (86.).

Chancenlos musste sich der SV Arminia Magdeburg den Altersgenossen des FC Carl Zeiss Jena geschlagen geben. Schon nach 70 Sekunden sorgte Paul Watterodt am Sonntag für den Blitzstart des DFB-Nachwuchsligisten. Auch in der Folge fand der Vize-Landespokalsieger von Sachsen-Anhalt kaum einen Zugriff auf die Partie.

Daniel Gluvic (16.), Domenik Eduardo Lopez de la Cruz (21., 23.) und Tristan Teuber (28., 41.) sorgten schon zur Pause für einen sehr deutlichen Zwischenstand von 6:0. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die Thüringer ihr Fuß auf dem Gaspedal. De la Cruz (53.), Watterodt (57.), Jona Lorkowski (67.) und Fabrice Wedekind (76.) sorgten im sehr einseitigen Duell im Magdeburger Tonschacht für den 10:0-Erfolg des Favoriten.