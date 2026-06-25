FCM II holt ein Abwehrtalent: "Entscheidende Säule im Defensivverbund"

– Foto: 1. FC Magdeburg

Mit Luc Elsner hatte die U23 des 1. FC Magdeburg pünktlich zum Trainingsauftakt ihren ersten Neuzugang präsentiert . Wenige Tage später haben die Elbestädter ein weiteres neues Gesicht in den Reihen der Regionalliga-Mannschaft vorgestellt.

Aus dem Nachwuchs des 1. FSV Mainz 05 wechselt Batuhan Deliboyraz an die Elbe. Der gebürtige Berliner hatte zunächst im Nachwuchs von Tennis Borussia gespielt. Im Sommer 2022 schloss er sich den Mainzern an, für die er in der B- und A-Junioren-Bundesliga auflief. Außerdem debütierte der Innenverteidiger in dieser Zeit sowohl für die deutsche als auch die türkische Junioren-Nationalmannschaft (U16 und U17). Zum Spielerprofil:

Nun zieht es den 1,93 Meter großen Defensivspieler nach Sachsen-Anhalt. "Mit dem Wechsel zum 1. FC Magdeburg gehe ich den nächsten wichtigen Schritt in meiner Entwicklung. Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft in der Regionalliga anzugreifen", wird der 18-Jährige in der Vereinsmitteilung zu seiner Vertragsunterschrift zitiert.

FCM-Sportdirektor Jaekel: "Wir sind von seinem Potenzial überzeugt"

"Wir bekommen mit Batuhan Deliboyraz einen hochtalentierten jungen Innenverteidiger, der sich im Nachwuchs des FSV Mainz 05 kontinuierlich weiterentwickelt und dort, mit seiner körperlichen Präsenz, eine entscheidende Säule im Defensivverbund dargestellt hat", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den Neuzugang. "Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und werden ihn nun in den Herrenbereich begleiten, damit er, gemeinsam mit uns, den nächsten Schritt machen wird", ergänzt der 44-Jährige.