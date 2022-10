FCM II gegen Erkheim: Leistungsgerechtes Derby-Unentschieden

Zum Rückrunden-Auftakt in der Landesliga haben sich FC Memmingen II und der TV Erkheim mit 1:1 (1:0 Unentschieden getrennt. „Insgesamt gerecht“, kommentierte Gästetrainer Andreas Köstner das Ergebnis an alter Wirkungsstätte. Zunächst entwickelte sich ein Kampfspiel, in dem die Memminger durch einen 20-Meter-Hammer durch Kutay Yel in der 40. Minute in Führung gingen. Oktay Leyla verpasste bei seinem Comeback in der U21 kurz vor der Pause eine Dolinski-Flanke und damit den zweiten Treffer nur knapp.

In der zweiten Hälfte agierten die FCM-Reservisten vor 200 Zuschauern bei sommerlichen Temperaturen nach Meinung ihres Trainers Besim Miroci „zu kompliziert“, zu wenig über die Außenpositionen und Erkheim kam auf. Folgerichtig gelang Stefan Oswald aus kurzer Distanz der Ausgleich (56.).

Die Memminger hatten zwar weiter mehr Spielanteile, aber die klareren Torchancen verzeichneten die Gäste. „Mit ein bisschen Glück, können wir in der Schlussphase sogar gewinnen“, sah Köstner, dass Richard Geiger (79.) und Routinier Fabian Krogler ihre Freistöße knapp daneben (89.) setzten. Oswalds Versuch aus der Drehung in der Nachspielzeit konnte FCM-Torhüter Felix Unger zumindest prallen lassen und seine Vorderleute klärten.