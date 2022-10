FCM II fordert Spitzenreiter, Tuspo schießt sich nach oben So lief der Spieltag in der Kreisliga A von Solingen - die Übersicht!

SV Solingen 08/10 II – Inter Monheim 0:2 (0:0). Weiter in der Erfolgsspur bleiben die Monheimer, die auch die Hürde beim Tabellen-Elften recht sicher nahmen und sich damit in der Spitzengruppe etablieren.

Allerdings benötigte der Favorit über eine Stunde, um sich vom Kontrahenten zu lösen. Abdullah Albayrak gelang nach 66 Minuten der Führungstreffer, rund 120 Sekunden vor Spielende sorgte Muhammet Ucar für den umjubelten Inter-Schlusspunkt.

SSV Berghausen II – Genclerbirligi Opladen 2:2 (1:2). Für die Berghausener ist die Punkteteilung mit dem Achten zu wenig, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Dabei starteten die Platzherren bestens, schon nach wenigen Momenten brachte Rayan Bouyagoub Berkani das SSV-Team in Führung. Dann sollte aber die Zeit der Gäste folgen, die in der zwölften und 18. Minute ihre Tore erzielten. Tim Alexander Schwiertz war in der 55. Minute mit dem unter dem Strich verdienten 2:2-Ausgleichstreffer zur Stelle.

SC Reusrath II – DV Solingen II 2:2 (1:1). Der Tabellenvierte kam bei seiner Heimaufgabe gegen das Mittelfeld-Team nicht über ein mageres Remis hinaus. Zweimal ging der Favorit in Führung, doch beide Male gelang dem Gast der Ausgleich. Luca Oliver Piatkowski war bei der Reusrather Reserve mit den beiden Treffern (27./70.) der auffälligste Akteur, in der 40. und 75. Minute zogen die Solinger wieder gleich.

1. FC Monheim II – BV Bergisch Neukirchen 2:2 (2:0). Die Monheimer Reserve schien auf den nächsten Erfolg zuzusteuern und dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage beibringen zu können. Thomas Hammling (36.) und Marcel Tillges in der Nachspielzeit von Durchgang eins erzielten die Tore zur vermeintlich sicheren Führung. Doch der Spitzenreiter bewies Nervenstärke und Kampfkraft und konnte in der letzten Viertelstunde mit zwei Treffern noch zum 2:2 egalisieren.

TSV Solingen II – HSV Langenfeld II 6:2 (2:0). Im Kellerduell musste sich die HSV-Zweite deutlich geschlagen geben und verpasste damit den Sprung weg vom Tabellenende. Henrik Scholz gelang das zwischenzeitliche 1:2 (49.) durch einen verwandelten Strafstoß, Marlon Bäumler verkürzte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff zum 2:5.

GSV Langenfeld – 1. Spvg. Solingen-Wald II 2:2 (0:1). Durch die Punkteteilung mit dem Tabellensechsten kommen die Gravenberger nicht wirklich von der Stelle. Nach etwas mehr als einer halben Stunde kassierte die von Rudi Mirtic trainierte Mannschaft den 0:1-Rückstand. Marc-Niclas Siekmann glich in der 48. Minute aus, Jean Michele Janßen brachte die Gastgeber nach etwas mehr als einer Stunde in Führung. Doch nur fünf Minuten später fiel der erneute Ausgleich.

1. FC Solingen – Tuspo Richrath 1:6 (0:4). In souveräner Manier nahmen die Richrather die Auswärtshürde in Solingen und eroberten damit die Tabellenspitze. Kevin Kluthe (5.), Marius Lindemann (13./25.) und Jens-Robin Witt (35.) erzielten die Tore in Durchgang eins für den neuen Spitzenreiter. Marco Uebber (49.) und noch einmal Witt (68.) erzielten die weiteren Treffer für die Gäste. Den Solingern gelang in der 72. Minute wenigstens noch der Ehrentreffer.