FCM holt talentierten Angreifer: "Kombination aus Größe und Tempo"

– Foto: 1. FC Magdeburg

Am Freitag hat der 1. FC Magdeburg erneut Vollzug gemeldet und seinen nächsten Neuzugang des Sommers vorgestellt. Von der Zweitvertretung des SV Werder Bremen wechselt ein talentierter Angreifer an die Elbe.

Der 19-jährige Kevin Manthey soll künftig für den Zweitligisten auf Torejagd gehen. Dies tat der Mittelstürmer zuletzt für die U19 und die U23 des SV Werder Bremen. In 18 Regionalliga-Einsätzen gelangen dem Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison vier Treffer. Außerdem war der gebürtige Bremer für die A-Junioren in elf Einsätzen achtmal erfolgreich. Zum Spielerprofil:

"Kevin bringt mit seiner Kombination aus Größe und Tempo ein Paket als Stürmer mit, das es nicht häufig gibt", sagt FCM-Sportdirektor Peer Jaekel über den Neuzugang. Dieser habe bei Werder "sehr frühzeitig wertvolle Erfahrungen im Herrenbereich sammeln dürfen und dabei eine gute Entwicklung genommen", erklärt Jaekel: "Insgesamt ist er ein Spieler mit einem sehr spannenden Profil und großem Potenzial." Beim 1. FC Magdeburg solle Manthey nun die "optimalen Bedingungen vorfinden", um "den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen."

Stürmer-Neuzugang des FCM will sich im Profifußball beweisen

Der 1,92 Meter große Angreifer blickt seiner Zeit beim Zweitligisten mit Vorfreude entgegen. "Für mich ist es eine große Chance, mich bei einem Verein wie dem FCM im Profifußball zu beweisen", sagt der Neuzugang für die Sturmspitze. "Gemeinsam mit den Verantwortlichen möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und mich hier beim FCM bestmöglich weiterentwickeln", ergänzt Manthey.