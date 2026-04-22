FCM-Frauen schütteln die Derby-Pleite mit einem 5:0-Sieg ab

Nachholspiel gewonnen, Tabellenplatz zwei gefestigt: Die Kreisliga-Fußballerinnen des FC Moosburg haben die Derby-Niederlage in Unterbruck rasch abgeschüttelt. Am Dienstagabend feierten sie zu Hause gegen die SG DJK Ingolstadt/Wettstetten einen souveränen 5:0 (3:0)-Erfolg.

„Es hat wirklich alles funktioniert“, freute sich FCM-Trainerin Annika Lindhorst. Von Beginn an sei ihr Team dominant aufgetreten – „und Ingolstadt hatte keinerlei Zugriff“, sagte die Übungsleiterin. Nach einer knappen Viertelstunde tauchte Rosa Sackmann frei vor dem gegnerischen Tor auf und konnte von der Gäste-Keeperin nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Celina Studt zum 1:0 (15.). Auch danach blieben die Moosburgerinnen am Drücker, durch die 3:0-Führung war das Spiel bereits zur Pause entschieden. Besonders sehenswert waren die beiden Tore von Kapitänin Nele Mezger, die erst mit dem linken und dann mit dem rechten Fuß perfekt in den Winkel traf. „Man hat definitiv gemerkt, dass wir noch was gutzumachen hatten“, sagte Lindhorst schmunzelnd. Tore: 1:0 Celina Studt (15./FE), 2:0/5:0 Jule Feineisen (17./90.+2), 3:0/4:0 Nele Mezger (43./61.).