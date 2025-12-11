FCM-Frauen begrüßen zwei Neuzugänge von Regionalliga-Kontrahenten

Mit 25 Punkten aus den bisherigen zwölf Partien haben die Frauen des 1. FC Magdeburg eine starke erste Saisonhälfte in der Regionalliga Nordost gespielt. Mit nur einem Zähler Rückstand auf Hertha BSC sind die Magdeburgerinnen mittendrin im Titelrennen. Für die Rückrunde verstärkt sich der FCM doppelt.

Mit Lara Montzki und Nele Mohr wechseln zwei Spielerinnen vom Regionalliga-Kontrahenten FC Hansa Rostock an die Elbe. Dies gab der abgebende Verein auf seinen Kanälen bekannt. Beide "verlassen unseren FCH und schließen sich im neuen Jahr dem 1. FC Magdeburg an", schrieben die Rostockerinnen und weiter: "Danke für euren Einsatz an Borde der Kogge." Zu den Spielerinnen-Profilen:

Die 23-jährige Mittelfeldspielerin Montzki und die 27-jährige Defensivspielerin Mohr folgen damit Torfrau Merle Hellwig. Die 21-Jährige war im Sommer vom FC Hansa Rostock nach Magdeburg gewechselt. Nun gehen zwei ehemalige Teamkolleginnen denselben Schritt aus Mecklenburg-Vorpommern nach Sachsen-Anhalt - und aus dem Abstiegskampf ins Titelrennen der Regionalliga Nordost.

