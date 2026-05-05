FCM auf Titeljagd: Halbfinale der Deutschen Meisterschaft terminiert

Im Achtelfinale schalteten die Blau-Weißen den 1. FSV Mainz 05 - trotz 0:2-Rückstands bis in die Schlussphase hinein - mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung aus . Im Viertelfinale wiederholte die Mincu-Elf diesen Erfolg am Sonnabend gegen den FC Schalke 04. Nach dem späten 2:2-Ausgleich durch Doppelpacker Luis Forestier sorgte ein Eigentor von Laurin Zhushi in der sechsten Minute der Verlängerung schließlich für das historische Weiterkommen der FCM-Talente.

Damit stehen die Magdeburger unter den vier besten U17-Mannschaften in Deutschland. Bereits am kommenden Wochenende geht es um den Einzug ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Inzwischen steht auch der genau Termin fest: Am Sonntag, den 10. Mai, empfängt der 1. FC Magdeburg um 11 Uhr die TSG 1899 Hoffenheim auf Nebenplatz zwei an der Avnet Arena.

Das Heimrecht sicherte sich der FCM durch den Gruppensieg in der Zwischenrunde. Dagegen setzten sich die Hoffenheimer in ihrer Gruppe D nur knapp durch. In den K.o.-Spielen präsentierte sich die TSG aber stark. Erst gewann das Team des ehemaligen HFC-Profis Tobias Schilk mit 5:2 beim VfL Bochum, dann folgte ein 2:1-Heimerfolg über Borussia Dortmund - Rekordmeister der Altersklasse.

Dem 1. FC Magdeburg winkt das Heimrecht im Finale

Im anderen Halbfinale stehen sich bereits am Sonnabend um 11 Uhr der VfB Stuttgart und der FC Augsburg gegenüber. Die Paarung zwischen dem FCM und Hoffenheim ist offiziell aber als "Halbfinale 1" gelistet - was ein zusätzlicher Ansporn für die Magdeburger sein dürfte. Denn der Sieger dieses Halbfinals genießt am 17. Mai das Heimrecht im Endspiel. Den FCM-Talenten winkt im Falle des Weiterkommens also ein Finale daheim.