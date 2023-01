FCM-Altherren-Spieler bricht bei Hallenturnier zusammen und verstirbt Stadtliga Alte Herren +++ Der 1. FC Magdeburg reagiert bestürzt

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am vergangenen Wochenende bei den Altherren des 1. FC Magdeburg, die zu einem Hallenturnier im niedersächsischen Süpplingen gastierten. "Nach der ersten Partie für Blau-Weiß brach Jens Einecke zusammen – er verstarb leider am Sonntag im Krankenhaus in Helmstedt", schildert der Verein auf Social Media. "Wir sprechen den Angehörigen von Jens Einecke unser tiefes Mitgefühl in diesen schweren Stunden aus. Ruhe in Frieden, Eini!"