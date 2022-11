FCL verliert Testspiel klar Testspiele: Die zweite Garde des FC Leverkusen kann ihre Chance nicht nutzen.

Am Wochenende ruhte in allen Amateurligen der Ball. Die Fußballer des FC Leverkusen nutzten die Zeit für einen Test, der ein unerfreuliches Ergebnis bereithielt. Beim gleichklassigen Bezirksligisten HSV Langenfeld kassierte die Mannschaft um Klubchef und Interimstrainer Michael Kunz eine 1:5 (1:3)-Niederlage.

Die Höhe des Ergebnisses erklärte sich aber durch die Rahmenbedingungen. Angeschlagene Spieler des FCL wurden geschont, dazu sollten sich Akteure zeigen, die sonst in der Liga nur selten zum Zug kommen. Doch diese Chance konnte die zweite Reihe im Kader nicht nutzen, denn bereits nach 20 Minuten musste Keeper Fabian Mettke das zweite Mal hinter sich greifen. Immerhin gelang Herwin Walter Mambasa nach etwas mehr als einer halben Stunde der 2:1-Anschlusstreffer, kurz vor dem Seitenwechsel stellten die Gastgeber aber den alten Abstand wieder her. Direkt nach der Pause waren die Langenfelder mit dem vierten Tor am Zug, rund eine Viertelstunde vor Spielende fiel der fünfte Treffer und machte die klare Niederlage des FCL perfekt.