FCL-Trainer warnt vor Schlusslicht: „Man kann sich schnell zum Kasperl machen"

Der FC Langengeisling tritt gegen das Schlusslicht der Liga an. – Foto: Marc Marasescu

„Das wird mit Sicherheit kein angenehmes Spiel. Ich habe meiner Mannschaft schon die ganze Woche über gesagt, dass wir den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen dürfen“, so Hintermaier, der dem Gegner trotz der Misere Respekt zollt: „Wenn man in der ganzen Saison noch keinen Punkt geholt hat, ist das schon krass. Trotzdem wehrt sich die Mannschaft und lässt sich nicht hängen, wie man auch zuletzt beim 1:3 in Moosinning gesehen hat.“

Nach fünf Siegen in Folge steht der FC Langengeisling an diesem Samstag um 14 Uhr in der Bezirksliga Nord vor einer Pflichtaufgabe: Die Mannschaft von Trainer Maximilian Hintermaier erwartet mit dem FC Fatih Ingolstadt das Schlusslicht der Liga, das in 24 Spielen noch keinen einzigen Zähler verbuchen konnte.

12:103 Tore sprechen zwar eine eindeutige Sprache, trotzdem will Hintermaier nichts von einem möglichen Kantersieg wissen: „Es geht nur darum, zu gewinnen. Es geht nicht um das Torverhältnis. Man kann sich in so einem Spiel nämlich schnell zum Kasperl machen.“

FC Langengeisling könnte mit einem Sieg die Relegationsplätze verlassen

Mit dem sechsten Sieg in Folge könnte der FCL, dem aktuell immer noch zwei Punkte zum rettenden Ufer fehlen, endlich die Relegationsplätze verlassen, allerdings kann Hintermaier heute nur auf einen Minikader zurückgreifen, in dem gerade mal 13 Feldspieler stehen werden: Immerhin kehrt der zuletzt beruflich eingespannte Carlos Prados zurück, auf der anderen Seite muss Kilian Kaiser wegen Hüftproblemen passen. Torjäger Lenny Gremm ist verhindert, Benedikt Kreischer, David Riederle und Faruk Sitou werden für die A-Klassen-Mannschaft abgestellt, die ja noch um den Aufstieg kämpft. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem kränkelnden Karim Howlader.

„Es geht wieder darum, dass wir unsere Leistung abrufen. Letzte Woche haben wir das ja beim 4:1 in Garching phasenweise sehr gut gemacht, aber gegen Ingolstadt wird das ein ganz anderes Spiel“, erwartet Hintermaier einen Gegner, der mit einer Fünferkette tief steht und den Geislingern viel Ballbesitz überlassen wird: „Das ist ja nicht unbedingt unser Spiel, aber wir müssen das annehmen und konzentriert bleiben.“Tipp: 4:1 für Geisling