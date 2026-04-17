FCL siegt gegen Forstern – Gäste beklagen „Treterei" und Schiedsrichter

FC Langengeisling gegen FC Forstern II – Foto: Christian Riedel

Der FC Langengeisling gewinnt das Derby 2:1. Doch Forsterns Trainer kritisiert die harte Gangart

Ein Spiel, zwei Ansichten: Während FCL-Trainer Stefan Karamatic das 2:1 (1:1) gegen den FC Forstern 2 als „verdienten Sieg im Derby, das wir klarer hätten gewinnen müssen“ bezeichnete, meinte sein Gegenüber Michael Kiefer: „Ein Unentschieden wäre leistungsgerecht gewesen“ – und beklagte zudem die „Nichtleistung des Schiedsrichters“, der „diese Treterei zugelassen“ habe.

Die Gäste waren mit ordentlich Verstärkung aus dem Bayernliga-Kader angereist. „Vera Funk, Madeleine Maliha, Katja Ludwig-Laser – die waren alle heiß auf Spielpraxis“, berichtete Kiefer. Hinzu kam der finnische Neuzugang Helena Hakala. Die Forsterner Führung leitete Funk mit einem Pass in die Schnittstelle ein, Lisa Dimpflmaier verwertete eiskalt (12.). Geisling drängte sofort auf den Ausgleich, doch Nana Opoku und Julia John scheiterten an der glänzend reagierenden Tine Kneißl. In der 21. Minute war sie jedoch geschlagen, als Lisa Mayer im Strafraum abzog. „Danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen“, sagte Karamatic. Lina Biegel schoss aus 16 Metern drüber, und Steffi Karamatic verfehlte, frei vor Kneißl, das Tor knapp.

Im zweiten Durchgang brachten die eingewechselten Alexandra Kaufmann und Chrissy Bauer frischen Wind ins Spiel, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Es entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf im Mittelfeld. „Viel Gekloppe – es wurde wirklich ständig gehackt“, kritisierte Kiefer die Gangart des Gegners. „Wir haben versucht, uns zu wehren, aber gegen diese Körperlichkeit konnten wir nicht mithalten. Und der Schiedsrichter hat vieles laufen lassen“, so Kiefer. Zudem hätte sein Team zwei Elfmeter bekommen müssen: einmal in der Anfangsphase und kurz vor Schluss, als eine FCL-Spielerin einen Schuss vom Sechzehner „wie beim Volleyball beim Baggern“ abgewehrt habe.

Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 2:1 für den FCL, dessen Abwehr mit Lena Goedert, Moni Bichlmaier, Carina Sedlmeier und Marie Huber kaum etwas zuließ. In der 73. Minute flankte Kaufmann in die Mitte, und Bauer schob cool zum 2:1 ein. John und Ronja Buttstedt hätten noch erhöhen können, zielten jedoch jeweils zu hoch. So blieb es bis zum Schluss hektisch und spannend; für Forstern vergaben Maria Zierer und Dimpflmaier die Chance zum Ausgleich. Eine Bevorzugung seiner Mannschaft sah Karamatic nicht. Ein Rückpass, den die Forsterner Torfrau im Fünfer aufnahm, sei ebenso nicht geahndet worden „wie zwei klare Tätlichkeiten vor dem Auge des Schiedsrichters“, so Karamatic.

Viel ruhiger dürfte es für den FCL auch am Sonntag nicht werden, wenn der Tabellendritte beim TSV Eching antritt (15 Uhr), der nur drei Punkte vom Abstiegsplatz entfernt ist. „Die Spiele gegen Eching waren schon immer umkämpft und eng, und wir müssen einige Spielerinnen ersetzen“, kündigte Karamatic an. Nana Opoku, Steffi Karamatic und Ronja Buttstedt haben Blessuren aus dem Derby davongetragen; ihr Einsatz ist noch ungewiss. Zurück in den Kader kehrt Anna Deischl.

Tipp: 2:0 für den FCL